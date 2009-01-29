Постановление ВР по Стельмаху обязательно для выполнения

Постановление Верховной Рады от 26 января об отмене своего постановления от 16 декабря 2004 года «О назначении Владимира СТЕЛЬМАХА на должность председателя Национального банка Украины» является действующим и обязательным для выполнения.

Об этом говорится в переданном УНИАН правовом заключении экспертов Независимого украинского центра правовых инициатив и экспертиз «Правовое государство» относительно конституционности постановления ВР от 26 января 2009 года № 904-VI «О деятельности Национального банка Украины в период финансового кризиса и состоянии выполнения решений Верховной Рады по этим вопросам» и перспективам его обжалования в Конституционном Суде Украины.

В частности, по словам экспертов, полномочия ВР принимать акты предусматривают полномочия их отменять и вносить в них изменения. На это опосредствовано указал Конституционный Суд в Решении в деле об образовании фракций в Верховной Раде Украины: «…изменения в законы Украины вносятся соответствующими законами и согласно установленной Конституции Украины процедуре их рассмотрения, принятие и вступления в силу (статья 84, 93, 94 Конституции Украины)» (второй абзац пункта 5 мотивировочной части). Полномочия Верховной Рады Украины отменять принятые ею законы и постановления является, таким образом, беспрекословным, поэтому, принимая постановление от 26 января 2009 года, Верховная Рада Украины действовала в установленных Конституцией границах, обращают внимание эксперты.

Также, говорится в их заключении, относительно постановления от 26 января 2009 года была полностью соблюдена установленная Конституцией процедура его рассмотрения, принятие и вступление его в силу (часть первая статьи 152), а также все соответствующие требования Регламента ВР.

Эксперты также отмечают, что процедура и принципы назначения и освобождения председателя Национального банка Украины закреплены в большей степени в Законе «О Национальном банке Украины». Оценка постановления от 26 января 2009 года с учетом положений данного закона будет означать оценку ее законности, а не конституционности, подчеркнули эксперты, добавив, что согласно статье 14 Закона «О Конституционном Суде Украины», «к полномочиям Конституционного Суда Украины не относятся вопросы относительно законности актов органов государственной власти…».

Кроме того, отмечают эксперты, во время принятия постановления Верховной Рады от 16 декабря 2004 года «О назначении В.СТЕЛЬМАХА на должность председателя Национального банка Украины» была нарушена установленная процедура принятия таких актов Верховной Радой Украины. Таким образом, по их словам, у Верховной Рады были все фактические и юридические основания признать названное постановление от 16 декабря 2004 года утратившим силу.

Следовательно, отметили эксперты, постановление от 26 января 2009 года является действующим и порождает правовые последствия, поэтому является обязательным для выполнения всеми, в первую очередь лицами, которых непосредственно касается.

Как подчеркивается в их правовом заключении, постановление ВР от 26 января 2009 года № 904-VI «О деятельности Национального банка Украины в период финансового кризиса и состояние выполнения решений Верховной Рады Украины по этим вопросам» является конституционным, поскольку оно было принято:

- в пределах конституционных полномочий Верховной Рады Украины;

- с соблюдением установленной Конституцией Украины процедуры рассмотрения, принятия и вступления в силу и

- при наличии соответствующих фактических и юридических оснований.

Кроме того, по убеждению экспертов, Конституционный Суд Украины должен отказать в открытии конституционного производства по конституционному представлению Президента о признании названного постановления неконституционным.