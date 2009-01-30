Кабмин даст землям «Артека» спецстатус и запретит их отчуждение

Правительство предоставит специальный статус землям, которые принадлежат Международному детскому центру «Артек» и запретит их отчуждение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на совещании по вопросам функционирования МДЦ «Артек».

«Правительство будет инициировать разработку законопроекта, в котором будет предоставлен специальный статус землям «Артека». Необходимо закрепить законом, что эти земли не могут быть приватизированы, изъяты или отчуждены каким-либо образом», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что правительство будет настаивать на принятии соответствующего законопроекта Верховной Радой на следующей неделе.

Ю.ТИМОШЕНКО также считает необходимым законодательно закрепить формирование бюджета МДЦ «Артек» и его капитальных расходов. «Если Государственное управление делами не подает в бюджетный комитет запрос на перераспределение средств, мы сделаем это изменениями в бюджет. Мы без представления управления делами сократим немного барские расходы администрации Президента и направим эти средства в достаточном размере на то, чтобы содержать «Артек», - сообщила она.

В свою очередь, руководитель управления делами Игорь ТАРАСЮК отметил, что премьер-министр введена в заблуждение информацией о том, что «Артек» находится на балансе Государственного управления делами Президента.

«Артек» финансируется через Министерство по делам молодежи и спорта», - сказал он.

В ответ на это Ю.ТИМОШЕНКО предложила И.ТАРАСЮКУ «не строить объекты, которые являются абсолютно фантастическими, как «Мистецький арсенал», на который сотни миллионов выбрасывается, а лучше отдайте эти деньги «Артеку».

Премьер-министр также предложила руководителю управделами Президента «не выбрасывать по 20 млн. на оздоровление Президента, а отдать их «Артеку».

«Я хотела бы, чтобы вы сейчас, прежде всего, извинились перед сотрудниками «Артека», перед страной за то, что довели до такого состояния вместо того, чтобы показывать друг на друга пальцем. Если не способны справляться – передавайте на баланс правительства. Но правительство и без этого будет предпринимать все необходимые меры», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.