Законопроект предлагает отменить налог на транспорт

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий отмену ежегодного налога на транспорт, но, вместе с тем, предполагающий повышение стоимости горючего.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Украинской народной партии, автором законопроекта является народный депутат Украины, член парламентского бюджетного Комитета, заместитель председателя УНП Ярослав ДЖОДЖИК.

„Новый механизм предусматривает отмену ежегодного налога с владельцев транспортного средства, снижение платы за перерегистрацию и незначительное повышение стоимости горючего, в среднем на 10-12 коп. за литр”, - приводит пресс-служба слова Я.ДЖОДЖИКА.

„Таким образом, во-первых, платить будут не все, кто имеет транспорт, а только те, кто им пользуется. Во-вторых, даже поднятие цен на горючее в объеме, предложенном в законопроекте, будет значительно ниже, чем предварительно предложенный Кабмином налог”, - добавил он.

В сообщении также отмечается, что автор законопроекта приводит такой расчет: „Объем двигателя у старушки „Волги” - 2400 куб. см. и за каждую сотню куб. см, согласно новому законопроекту, нужно заплатить 75 грн. Раньше он платил 250 грн., новый налог требует от него уплаты 1800 грн. Вместо этого, поднятие стоимости бензина на 12 копеек, при том, что на год автомобиль проедет 3000 км., даст „лишние” – 61 грн.”

Таким образом, народный депутат рассчитывает предложить справедливый компромисс между налогоплательщиками и государством.