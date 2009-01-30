Нужна уголовная ответственность за картельные тайные соглашения

Антимонопольный комитет выявил в 2008 году 150 картелей.

Как передает корерспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. председателя Антимонопольного комитета Украины Александр МЕЛЬНИЧЕНКО на пресс-конференции в Донецке.

По его словам, участники выявленных картелей были оштрафованы на крупные суммы – до 500 тыс. грн., что для них имело существенный материальный урон.

А.МЕЛЬНИЧЕНКО также сообщил, что АМК разработал проект закона, «который предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс Украины, которые узаконивают уголовную ответственность за картельные тайные соглашения». Он пояснил: «Если мы это создадим, то это будет иметь и предупредительное значение, и, в то же время, мы все будем знать, что существует механизм, который объединяет правоохранительные органы вместе с антимонопольным комитетом вокруг темы недопущения картелей, недопущения тайных соглашений».

И.о. АМК также отметил, что наиболее часто антиконкурентные соглашения сегодня заключаются на рынках лекарственных средств, бензина, на рынках стройматериалов и других.