Кабмин начнет проверку Черновецкого

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что с понедельника проверять деятельность мэрии начнет комиссия из Кабинета министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом столичный председатель сообщил сегодня на брифинге.

Мэр выразил удивление в связи с этой проверкой, поскольку считает, что никаких нарушений в деятельности мэрии нет.

“С понедельника к нам переезжает весь Кабинет министров проверять все, что только мы пытаемся возродить, наполнить бюджет”, - сказал городской председатель. В связи с этой проверкой он намерен в ближайшие три дня срочно подписать все важнейшие для города распоряжения и решения. Он отметил, что будет работать и завтра, и в воскресенье.

Вспоминая о распоряжении относительно повышения тарифов на ЖКУ в столице, которое завтра будет опубликовано в газете “Хрещатик”, он сказал, что в случае необходимости за эти дни сможет внести в него изменения, если получит замечания специалистов.