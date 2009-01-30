В органах юстиции пока нет распоряжения Черновецкого

Распоряжение председателя Киевской городской государственной администрации Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО о снижении тарифов на проезд в городском пассажирском транспорте еще не поступило на регистрацию в органы юстиции. Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении юстиции в г. Киеве.

На вопрос, возможно ли, как на это надеется Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, провести государственную регистрацию распоряжения в течение нескольких часов, в органе юстиции отметили, что это осуществить невозможно.

Специалисты объяснили, что государственная регистрация заключается в проведении правовой экспертизы на соответствие нормативно-правовому акту Конституции и законодательству Украины, Европейской конвенции по правам человека, международным договорам Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой, и acquis communautaire (правовым и нормативным стандартам ЕС – УНИАН).

При этом нормативно-правовой акт подается на государственную регистрацию в пятидневный срок после его принятия. Сама регистрация проводится в течение 15 рабочих дней. А в случае необходимости - необходимость проведения анализа с привлечением экспертов, изучения значительного количества актов действующего законодательства и тому подобное - эти сроки могут быть продлены еще до 10 рабочих дней.

В то же время, нормативно-правовой акт, в государственной регистрации которого отказано, подлежит отмене в пятидневный срок, сообщили в управлении юстиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 января, Киевский городской председатель Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что подписал распоряжение КГГА о снижении тарифов на проезд в городском пассажирском транспорте, но их введение зависит от скорости регистрации документа в Министерстве юстиции Украины. При этом он выразил надежду, что это состоится в течение нескольких часов.

КГГА издала распоряжение о повышении стоимости проезда в городском пассажирском транспорте с 4 ноября 2008 года в 3-4 раза.

Антимонопольный комитет признал такое повышение необоснованным.

12 января 2009 года на заседании АМК, которое прошло с участием Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, была достигнута договоренность о снижении с 23 января 2009 года стоимости проезда в метро до 1,7 грн., а в троллейбусах, автобусах и трамваях – до 1,5 грн.

Тогда мэр сказал, что соответствующее решение должна принять сессия Киевсовета 22 января. Однако этот вопрос даже не был внесен в повестку дня сессии. Как сообщил заместитель Киевского городского председателя, секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ, вопрос уменьшения стоимости проезда в городском пассажирском транспорте депутаты Киевсовета планируют рассмотреть в феврале, когда будет утверждаться бюджет столицы на 2009 год.

В связи с этим АМК 23 января назначил новое заседание на 2 февраля, на котором предусмотрено принять окончательное решение по делу приведения киевской городской властью тарифов на проезд в общественном транспорте столицы “к экономически обоснованному уровню”.