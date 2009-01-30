Ющенко подписал антикризисный закон

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал принятый Верховной Радой 18 декабря прошлого года Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно минимизации влияния финансового кризиса на развитие отечественной промышленности”.

Текст соответствующего закона обнародован сегодня на официальном сайте главы государства.

Таким образом вступил в силу ряд изменений в законы «О Едином таможенном тарифе», «О налоге на добавленную стоимость», «О налогообложении прибыли предприятий», «О приоритетных направлениях инновационной деятельности в Украине» и «О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств».

Также с целью защиты отечественной экономики от последствий мирового финансово-экономического кризиса временно, до 1 января в 2011 г., установлено, что закупка товаров, работ и услуг за государственные средства осуществляется у отечественных производителей этих товаров, работ и услуг (юридических и физических лиц), кроме товаров, которые не производятся в Украине.

Кроме того, Кабинету министров поручено в месячный срок привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с данным законом, обеспечить такое же приведение в соответствие актов центральными органами исполнительной власти и в соответствии с компетенцией обеспечить принятие нормативно-правовых актов, предусмотренных данным законом.