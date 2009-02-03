На 4-й сессии ВР рассмотрит свыше 1000 законопроектов

Верховная Рада Украины приняла за основу постановление «Повестка дня четвертой сессии Верховной Рады Украины шестого созыва».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 346 из 437 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Перед этим парламент дважды отказался в целом поддержать данный проект постановления.

Этим проектом постановления предусмотрено во время текущей сессии рассмотреть свыше тысячи законопроектов.

В частности, предусмотрено рассмотреть проект закона «О Фонде государственного имущества Украины» с предложениями Президента.

Также предусматривается рассмотрение проекта закона «О государственной программе приватизации на 2008-2012 года».

Также парламент планирует рассмотреть ряд законопроектов, которые касаются земельных вопросов, развития рынка земли.