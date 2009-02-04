Кабмин намерен собирать с населения около 1 млрд. грн. в год

Правительство предложило законодательно урегулировать порядок формирования Фонда универсальных телекоммуникационных услуг путем целевой надбавки к тарифам на телекоммуникационные услуги.

Об этом говорится во внесенном в ВР законопроекте №3683 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения доступа к универсальным телекоммуникационным услугам», текстом которого располагает УНИАН.

Согласно пояснительной записке к законопроекту правительства, Фонд предлагается образовать за счет сбора в виде целевой надбавки к тарифу на телекоммуникационные услуги в размере 3% стоимости предоставленных услуг без учета НДС, который платят операторы и провайдеры телекоммуникаций, что отвечает мировой практике.

«Учитывая, что доходы от предоставления телекоммуникационных услуг в 2008 году составляют около 46 млрд. грн., прогнозный объем поступлений от внедрения сбора в Фонд универсальных телекоммуникационных услуг составляет свыше 900 млн. грн. в год, принятие данного закона позволит частично компенсировать убытки от предоставления убыточных универсальных телекоммуникационных услуг», - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Основной целью принятия законопроекта, как отмечают разработчики, является решение вопроса обеспечения гарантированного доступа потребителей к телекоммуникационным сетям и услугам на всей территории Украины по доступным регулируемым государством ценам.

«Действующий Закон Украины «О телекоммуникациях» декларирует государственные гарантии предоставления универсальных телекоммуникационных услуг и предусматривает компенсацию убытков операторов телекоммуникаций, на которых возлагаются обязанности по предоставлению общедоступных услуг. Однако эти нормы на сегодня остаются нереализованными, поскольку законодательство не определяет источники финансирования и механизмы компенсации операторам телекоммуникаций указанных убытков», - говорится в записке.

Справка УНИАН. Темпы развития услуг городской и сельской телефонной связи крайне медленны - 200-300 тысяч телефонов в год при очереди на установку телефона около 1 млн. человек. Плотность основных телефонных аппаратов на 100 жителей по состоянию на 1 января 2009 г. в Украине составляет 27 и является значительно ниже, чем в большинстве стран мира, в том числе в Молдове, России, Беларуси. При этом, по данным НКРС, в сельских населенных пунктах эта цифра составляет 11 телефонов на 100 жителей, что в три раза меньше, чем в городах (33 телефона). К началу года общее количество нетелефонизированных малонаселенных пунктов в сельской местности в Украине составляет свыше 2 тыс.

В 2008 году, по данным Госсвязи, в Украине введены АТС общей емкостью 222 тыс. номеров, что более чем вдвое меньше, чем в 2007 году (486 тыс. номеров). Основная номерная емкость вводимых в стране АТС приходится на Укртелеком – до 90%, который, по данным руководства компании, терпит убытки от развития фиксированной телефонной связи, особенно при развитии сельской телефонной связи.

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