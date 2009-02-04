Обесточивать соцучреждения и военных нельзя

Правительство предлагает законодательно закрепить запрет на отключение социальных учреждений и военных объектов от энергообеспечения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, открывая сегодня заседание Кабинета министров.

“Мы хотим сегодня на заседании правительства рассмотреть законопроект, который предусматривает раз и навсегда запрет на отключение от энергообеспечения таких объектов, как родильные дома, больницы, детские сады и школы и, безусловно, это военные части, которые не могут быть отключены от электроэнергии при любых обстоятельствах”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, по ее словам, законопроект также предусматривает применение штрафных санкций в отношении облгазов и облэнерго в случае отключения военных частей от энерго- и газообеспечения.

“Мы будем этим законопроектом существенно упрощать введение специальной государственной администрации в тех уже, к сожалению, частных облгазах и энерго, которые позволяют себе такие наглые выпады и поступки”, - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр назвала недавнее отключение военных частей от энергообеспечения “специальными спланированными действиями”. “Нет никаких оснований, и не было никаких оснований для того, чтобы отключать поставку электроэнергии”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе в Украине из-за долгов были отключены от электроэнергии 72 военных объекта, в том числе 4 военных аэропорта.

В Киеве из-за долгов были обесточены десятки социальных учреждений: школ, больниц, библиотек, а также научные институты, коммунальные предприятия и. др.