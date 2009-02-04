Кабмин подготовил порядка 170 антикризисных законопроектов

Кабинет министров направил на рассмотрение в Верховную Раду 169 антикризисных законопроектов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, открывая сегодня заседание правительства.

“Сейчас в Верховной Раде находятся 237 правительственных законопроектов. Это большая работа, проделанная правительством. И из них 169 законопроектов, которые как раз и являются антикризисными, – это как раз тот антикризисный пакет, о котором постоянно спрашивают правительство”, - сказала премьер.

По ее словам, все 169 законопроектов поддержал председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН для внесения их в повестку новой сессии парламента.

“Мы надеемся, что Партия регионов не будет своим бессмысленным блокированием уничтожать работу Верховной Рады, и это будет означать, что антикризисный пакет из 169 законопроектов будет в ближайшее время принят и будет регулировать те или другие сферы жизни”, - добавила премьер-министр.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что работа Верховной Рады после избрания ее председателем В.ЛИТВИНА стала более эффективной. По ее словам, за последние два месяца Верховная Рада приняла 88 законов.

“Это дает нам основания рассчитывать, что и далее правительство и Верховная Рада, руководство Верховной Рады, новосозданное большинство в парламенте будут работать успешно и давать стране надежду более мягко пройти этот этап мирового финансового кризиса”, - считает глава правительства.