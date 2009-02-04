Минюст и терорганы не будут регистрироввть биржи

Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменения в статью 3 Закона Украины "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей".

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 399 из 445 народных депутатов Украины, зарегистрированных в зале.

Данным законом устранены несогласованности в законодательстве о государственной регистрации бирж, приведен в соответствие Закон "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей" с другими законами, регулирующими порядок государственной регистрации бирж, в частности, Хозяйственным кодексом Украины, Законом "О товарной бирже".

Принятым законом предусмотрено исключить биржи из перечня юридических лиц, регистрацию которых осуществляют Министерство юстиции Украины и его территориальные органы.