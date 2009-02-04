ВР приняла законопроект по выплатам при рождении ребенка

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Закон Украины “О государственной помощи семьям с детьми” (относительно выплат при рождении и на воспитание ребенка).

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного законопроекта проголосовали 413 народных депутатов из 443 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривается, что помощь при рождении и на воспитание ребенка не назначается в случае, соответственно, неприобретение или прекращение отношений отцовства (усыновление или опеки) в отношении конкретного ребенка.

Кроме того, согласно законопроекту, помощь при рождении ребенка начисляется в размерах прожиточного минимума для детей в возрасте до шести лет, установленных на день рождения ребенка. Помощь на воспитание ребенка начисляется в размерах прожиточного минимума для детей в возрасте до шести лет, установленных на месяц выплаты. Помощь при рождении первого ребенка оказывается в размере 9 размеров прожиточного минимума для детей в возрасте до шести лет. Помощь на воспитание первого ребенка выплачивается ежемесячно в размере 1 прожиточного минимума для детей в возрасте до шести лет на протяжении последующих 12 месяцев.

Помощь при рождении второго ребенка оказывается в размере 9,1 размеров прожиточного минимума для детей в возрасте до шести лет. Помощь на воспитание второго ребенка выплачивается ежемесячно в размере 1,5 прожиточного минимума для детей в возрасте до шести лет на протяжении следующих 24 месяцев.

Помощь при рождении третьего и следующего ребенка оказывается в размере 9,3 размеров прожиточного минимума для детей в возрасте до шести лет. Помощь на воспитание третьего и последующего ребенка выплачивается ежемесячно в размере 2,2 прожиточного минимума для детей в возрасте до шести лет на протяжении последующих 36 месяцев.