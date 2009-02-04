ВР приняла антикризисный закон для АПК

Верховная Рада Украины приняла в новой редакции с учетом некоторых предложений Президента Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения негативных последствий влияния мирового финансового кризиса на развитие агропромышленного комплекса".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного закона проголосовали 399 народных депутатов из 444 зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, ВР исключила из ранее принятого закона норму, которой предлагалось предоставить Аграрному фонду Украины бюджетный займ для закупки избыточной части нереализованных на внутреннем рынке семян подсолнуха, что будет требовать в дополнительных расходов из государственного бюджета в сумме 1,2 млрд. грн.

Президент заметил, что указанные дополнительные расходы госбюджета могут привести к разбалансированию бюджета.

Кроме того, исключена норма об установлении запрета на ввоз давальческого сырья в Украину (за исключением сырья для легкой промышленности: пряжи, нитей, тканей, кожи, резиновых нитей и текстиля), поскольку операции с давальческим сырьем во внешнеэкономической деятельности осуществляют и субъекты ведения хозяйства других отраслей экономики, как, в частности, субъекты ведения хозяйства, производящие кондитерские, табачные изделия, комплектующие для автомобилей.

Глава государства заметил, что такой запрет делает деятельность таких субъектов убыточной.

Также исключена норма об исключении из перечня объектов дотации без любых законных оснований птицы домашней живой и кролей домашних живых.

При этом парламент отказался учесть некоторые предложения Президента.

В частности, законом, который поступил на подпись, предусматривалось обязать Национальный банк Украины осуществлять поддержку ликвидности банков, которыми предоставлены кредиты сельскохозяйственным товаропроизводителям, через соответствующие инструменты рефинансирования (в том числе при предоставлении стабилизационного кредита). При этом законом предлагалось разрешить задолженности заемщиков – сельскохозяйственных товаропроизводителей считать добровольно пролонгированными на срок, не меньше срока, на который предоставляется такое рефинансирование (но не менее 365 дней).

Президент заметил, что такие изменения не удовлетворяют нормам Конституции и законов Украины, поскольку закрепление за Нацбанком обязанности относительно осуществления рефинансирования лишает его независимости при принятии решений при осуществлении денежно-кредитной политики, в частности возможности регулировать объем денежной массы в экономике государства. Президент указал, что следствием этого может стать углубление инфляционных процессов и обесценивание денежной единицы.

Неприемлемой, по мнению главы государства, является и норма о запрещении осуществлять переоценку стоимости залога, принятого по пролонгированным кредитам для сельскохозяйственных товаропроизводителей на протяжении действия срока пролонгации, поскольку существует вероятный риск невозвращения кредита и невозможности его возмещения за счет принятого обеспечения в случае изменения стоимости кредита.

Кроме того, указал он, предусмотренный законом запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2010 года не согласовывается с требованиями Земельного кодекса Украины, согласно которым покупка-продажа земель сельскохозяйственного назначения до вступления в силу законов Украины о государственном земельном кадастре и о рынке земель не допускается.

Президент предлагал исключить эти нормы, однако Верховная Рада не дала на это согласия.