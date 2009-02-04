ВР приняла закон об улучшении платежного баланса Украины

Верховная Рада Украины приняла в новой редакции закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом", частично учтя предложения Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 328 народных депутатов из 441, зарегистрированного в сессионном зале.

Вернув закон в ВР, Президент указал, что законом предусматривается введение, изменение и отмена временной надбавки к действующим ставкам ввозной пошлины на некоторые товары (временная процедура). При этом законом установлено, что эта временная процедура опирается на соответствующие нормы Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года. Президент отметил, что статья XII ГАТТ 1994 не содержит положений о применении странами–членами Всемирной торговой организации каких-либо надбавок к действующим ставкам ввозной пошлины.

Законом также на срок не менее шести месяцев вводится временная целевая надбавка к действующим в канун вступления в силу закона ставок ввозной пошлины в размере 13% к таможенной стоимости товаров, которые ввозятся на таможенную территорию Украины в режиме импорта, что также, по мнению Президента, не согласуется с вышеупомянутыми положениями ГАТТ 1994 и может рассматриваться как непосредственное увеличение импортной пошлины.

Законом Кабинету Министров Украины предоставляется право уменьшать (отменять) размер временной надбавки к действующим ставкам ввозной пошлины, а также продолжать применение временной процедуры путем принятия правительством соответствующего решения. Президент указал, что это не согласуется с требованиями статьи 92 Конституции Украины, согласно которой налоги и сборы устанавливаются исключительно законами Украины.

Президент предлагал отклонить данный закон, но депутаты не согласились на это. За отклонение закона проголосовали 47 народных депутатов из 443, зарегистрированных в сессионном зале. Не хватило голосов и на преодоление вето. Проголосовали лишь 226 из 443 зарегистрированных в ВР.

Вместо этого Президент отметил, что одним из путей решения проблемы улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом является временное внедрение дополнительного импортного сбора, который будет согласовываться с международными обязательствами Украины в рамках членства в ВТО. ВР учла это предложение главы государства.