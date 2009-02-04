ВР учла предложения Ющенко к закону о Фонде госимущества

Верховная Рада Украины учла предложения Президента к закону о Фонде государственного имущества.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона проголосовали 349 народных депутатов из 443 зарегистрированных в сессионном зале.

Президент указал, что в раньше принятом законе Фонд государственного имущества Украины определен центральным органом исполнительной власти со специальным статусом и является подотчетным и подконтрольным Верховной Раде Украины.

Глава государства не согласился с таким подходом к определению статуса Фонда государственного имущества и заметил, что Конституцией Украины предусмотрен особый порядок назначения и освобождения председателя Фонда государственного имущества, в частности, назначение по представлению премьер-министра председателя фонда и освобождение его от должности относится к полномочиям Верховной Рады Украины. Это свидетельствует о предоставлении Конституцией Украины фонду специального статуса, в частности из-за особенности назначения его председателя, о чем отмечалось в решении Конституционного Суда Украины от 1 июля 1998 года.

Президент указал, что статус Фонда государственного имущества Украины должен определяться, учитывая его место как государственного органа со специальным статусом в системе отдельно определенных Конституцией Украины государственных органов.

Не отвечающими Конституции Украины, считал Президент, являются также положения закона о назначении на должность и освобождение от должности председателя Фонда государственного имущества Украины.

В частности, законом определен пятилетний срок пребывания в должности председателя Фонда государственного имущества Украины, а также установлен исчерпывающий перечень оснований его освобождения. Этим ограничены конституционные полномочия парламента, поскольку согласно Основному Закону к полномочиям Верховной Рады относится, в частности, назначение по представлению премьер-министра председателя фонда и освобождение его от должности, но срока пребывания в должности председателя фонда и оснований для его освобождения Конституцией Украины не предусмотрено.

Как указал Президент, законом установлено, что в случае освобождения от должности председателя Фонда государственного имущества Украины до назначения нового председателя его обязанности временно, но не больше одного месяца, исполняет первый заместитель председателя фонда. При этом остается неурегулированным вопрос, кто будет исполнять обязанности председателя фонда в случае неназначения на протяжении месяца нового председателя Фонда государственного имущества.

С целью недопущения несогласованностей, противоречий, для одинакового определения полномочий фонда относительно управления объектами государственной собственности, соответствующие положения закона Президент предлагал привести в соответствие с положениями Конституции Украины и базовым законом об управлении объектами государственной собственности.

ВР также отменила положения, согласно которым фонд принимает решение об остановке (приостановке) приватизации государственного имущества, в том числе о снятии объекта приватизации с продажи, а также вносит изменения в план размещения акций открытого акционерного общества в части переноса срока их размещения в случае выявления нарушений норм законодательства Украины.

Для избежания злоупотреблений в законе определены условия и процедура принятия в этих случаях Фондом государственного имущества Украины решений об остановке (прекращении) приватизации государственного имущества.

Также депутаты учли ряд других замечаний.