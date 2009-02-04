Кабмин запретит отключение ряда объектов от энергоснабжения

Правительство сегодня на заседании одобрило проект закона о внесении изменений и дополнений в закон об электроэнергии, в соответствии с которым вводится запрет на отключение ряда объектов от энергоснабжения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

«В этом законе, который сегодня будет направлен в Верховную Раду как первоочередной, предусмотрен прямой запрет на отключение от поставки электроэнергии и природного газа объектов МЧС, Министерства обороны, а также родильных домов и бюджетных учреждений – больниц, детских садов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр сожалеет, что до сих пор в законодательстве Украины не было такой нормы. «Но мы изменим эту ситуацию», - резюмировала она.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что недавнее отключение от энергообеспечения военных объектов было элементом политического давления облэнерго на правительство и на Министерство обороны.

«Мы не увидели там таких задолженностей, учитывая, что облгазы имеют перед государством миллиардные задолженности, то мы не видим таких задолженностей, которые позволяли бы им отключать электроэнергию для таких важных объектов», - добавила премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе в Украине из-за долгов были отключены от электроэнергии 72 военных объекта, в том числе 4 военных аэропорта.

В Киеве из-за долгов были обесточены десятки социальных учреждений: школ, больниц, библиотек, а также научные институты, коммунальные предприятия и. др.