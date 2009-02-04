Кабмин считает нарушением повышение тарифов на ЖКУ в Киеве

Правительство изучит вопрос о целесообразности поднятия тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Киеве. Об этом сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей КУЧЕРЕНКО сегодня на брифинге.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, по словам А.КУЧЕРЕНКО, чиновники убеждены, что решения о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Киеве принимались с нарушением нормативно-правовой базы Украины. Как отметил министр, правительство уже направило письмо в прокуратуру Киева о расследовании этой ситуации.

А.КУЧЕРЕНКО сообщил, что правительство вместе с Антимонопольным комитетом Украины и Государственной инспекцией по контролю за ценами изучает и юридическое обоснование деления местными властями киевлян на определенные социальные группы (на способных и неспособных платить за коммунальные услуги).

В то же время министр отметил, что повышение тарифов за жилищно-коммунальные услуги – компетенция органов местного самоуправления. По его словам, из-за отсутствия конкурентных условий цены на услуги являются навязанными и нереальными: „Мы готовы показать на общественных слушаниях и киевлянам, и депутатам городского совета, и городскому председателю и руководству КГГА, где именно они могли сэкономить и не повышать именно таким образом, в такие разы, в такую кратность тарифы”.

А.КУЧЕРЕНКО считает нелогичным, когда в структуре себестоимости квартплаты 8% занимают ремонтные работы, а 35% и 12% - уборка территорий и лестниц подъезда соответственно.

Именно поэтому, по словам министра по вопросам ЖКХ, правительство примет соответствующее решение, которое обяжет власть на местах при расчете тарифов по каждому отдельному дому проводить общественные слушания, на которых проинформировать людей о ценообразовании и качестве конкретных услуг. „И люди пусть принимают решение – нужна им такая услуга по такой цене или не нужна”, - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, 30 января т.г. на сайте газеты «Хрещатик» обнародовано распоряжение о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения. Стоимость отопления увеличивается в 1,5 раза, водоснабжения – в 1,8, водоотвода – в 2,5 раза. Стоимость услуг содержания домов и придомовых территорий также повышается, но отдельно для каждого дома. Это лишь первый этап повышения тарифов до экономически обоснованного уровня, следующий должен пройти 1 апреля т.г.

При этом для малообеспеченных слоев населения сохранен старый уровень тарифов, а для всех других – установлен новый, что противоречит конституционным положениям о равенстве прав граждан.

Как отмечают эксперты, в соответствии с действующим законодательством, социальная защита малообеспеченных семей осуществляется путем предоставления жилищных субсидий. С другой стороны, перечень категорий таких семей распоряжением не установлен, что дает КГГА большое пространство для манипуляций.