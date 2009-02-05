Ющенко отменил свой указ по Парфененко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отменил свой Указ о приостановке действия распоряжения Кабинета министров о назначении Дмитрия ПАРФЕНЕНКО исполняющим обязанности председателя Фонда государственного имущества.

Об этом говорится в Указе Президента, размещенном на его официальном сайте.

Также Президент отменил свой указ, которым приостанавливал действие распоряжений Кабмина об освобождении и назначении на должности заместителей председателя ФГИУ.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2008 года Кабмин назначил Д.ПАРФЕНЕНКО временно исполняющим обязанности председателя Фонда государственного имущества Украины.

2 января в 2009 г. Президент Украины своим указом остановил действие распоряжения Кабмина о назначении Д.ПАРФЕНЕНКО временно исполняющим обязанности председателя ФГИУ.

28 января Кабмин повторно назначил Д.ПАРФЕНЕНКО и.о. председателя ФГИУ.