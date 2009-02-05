Литвин занялся изменениями к закону о налоге с автовладельцев

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сегодня дал поручение профильным комитетам парламента подготовить предложения по поводу внесения изменений в Закон Украины «О налоге с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, такое решение В.ЛИТВИН принял на основании обращения активистов Всеукраинской акции протеста против увеличения транспортного сбора и налогов, которое было ему передано сегодня утром.

Председатель Верховной Рады также поручил подготовить соответствующие письма к Кабинету Министров Украины и Министерству внутренних дел Украины с просьбой рассмотреть упомянутое обращение.

Как сообщал УНИАН, в конце 2008 года Верховная Рада приняла закон, который увеличивает налог с владельцев транспортных средств, в частности, при первой регистрации, в 5-10 раз.

Сегодня, 5 февраля, автомобилисты провели акцию протеста против увеличения ставок транзитного сбора.

В свою очередь, правительство подготовило законопроект, предусматривающий сокращение транспортного сбора на автомобили с объемом двигателя от 2,2 до 3 литров.

В частности, транспортный сбор на автомобили с объемом двигателя от 2201 куб. см до 2500 куб. см планируется сократить с 75 до 20 грн. за 100 куб. см, на автомобили с объемом двигателя от 2501 куб. см до 3000 куб. см – с 75 до 50 грн. за 100 куб. см, на машины с объемом двигателя от 3001 и выше – с 120 до 80 грн. за 100 куб. см. При этом для автомобилей старше 8 лет в категориях объема двигателя от 2500 до 3000 куб. см, а также от 3001 куб. см и выше будет использоваться ставка по коэффициенту 0,7, то есть владельцы таких машин будут платить 70% от размера установленной ставки.