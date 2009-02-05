ВР не приняла постановление по социально-экономической ситуации

Верховная Рада Украины отказалась принять постановление по результатам рассмотрения вопроса о социально-экономической ситуации в Украине и действиях органов власти по преодолению кризиса, внесенное Председателем ВР Владимиром ЛИТВИНЫМ.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие постановления проголосовали всего 217 народных депутатов из 433, зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом постановления предлагалось признать, что социально-экономическая ситуация в Украине является крайне сложной, а действия органов власти по преодолению финансово-экономического кризиса остаются не подкрепленными системным анализом усиливающихся в Украине негативных процессов, являются недостаточно скоординированными и своевременными.

Кроме того, предусматривалось признать необходимым совместную проработку представителями Президента Украины, Верховной Рады, Кабинета Министров и местных органов власти системного плана действий с четким определением последовательности осуществления предусмотренных мер и ответственных за их выполнение, как общегосударственной основы деятельности органов власти по преодолению кризиса.

Также предлагалось создать временную специальную комиссию по подготовке принципов внутренней и внешней политики Украины, а правительству до 15 февраля т.г. определить направления законодательной поддержки антикризисных мер и внести соответствующие законодательные предложения в Верховную Раду Украины.

Предусматривалось также предложить Президенту Украины и Кабинету Министров внести в Верховную Раду согласованный проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» в срок, определенный данным законом.

Кроме того, комитеты ВР должны были обеспечить безотлагательную проработку и внесение на рассмотрение Верховной Рады определенных правительством законопроектов, направленных на преодоление финансово-экономического кризиса и его последствий; ежемесячное рассмотрение в порядке парламентского контроля состояния дел в соответствующих сферах жизнедеятельности государства, в соответствии с предметами ведения; проведение до 15 февраля с.г. анализа состояния выполнения органами власти поручений Верховной Рады, которые содержатся в законах и постановлениях парламента, и внесение соответствующих предложений на рассмотрение Верховной Рады и тому подобное.

Предлагалось также заслушать в течение февраля - июня 2009 года на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины отчеты должностных лиц, которых Верховная Рада избирает, назначает на должность или дает согласие на назначение на должность