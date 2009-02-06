Балога: Президент не подпишет закон о едином соцналоге

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не будет подписывать принятый Верховной Радой 15 января закон «О системе сбора и учета единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», поскольку этим документом, по сути, предлагается узаконить масштабную коррупционную схему с ежегодным обращением в десятки миллиардов гривень.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом сегодня заявил руководитель президентского Секретариата Виктор БАЛОГА.

Кроме того, отметил он, одобренные парламентом нововведения серьезно нарушают конституционные права граждан, и поэтому не могут быть поддержаны главой государства.

По словам В.БАЛОГИ, принятый закон является попыткой внедрить легальный механизм выкачивания денег из субъектов ведения хозяйства: предприятий, частных компаний, малого и среднего бизнеса. Причем эти колоссальные суммы шли бы не в казначейство, а оседали на счетах ловких дельцов, имеющих политическое прикрытие в Кабинете министров и Верховной Раде. Путем голосования в парламенте было протянуто решение, которое могло бы обернуться, с одной стороны, значительными потерями для экономики, а с другой - огромными барышами для узкого круга махинаторов.

«Создавалась схема, которая раньше была испытана на государственных закупках товаров и услуг за бюджетные средства. Очевидно после того, как лишь благодаря принципиальной позиции Президента был сломан коррупционный порядок проведения тендерных процедур, его разработчики не смирились с потерей теневых сверхдоходов. Они пошли другим путем: авторы «тендерного клондайка», некоторые из которых носят значки народных депутатов от БЮТ, придумали новый метод получения денег буквально из ничего, из воздуха. В этот раз грязный замысел был спрятан в систему сбора и учета единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», - заявил В.БАЛОГА.

Он отметил, что новым источником обогащения должна была стать какая-то новообразованная Методологическая комиссия по вопросам отчетности. Этот орган с непонятным статусом - аналог печально-известной Тендерной палаты - наделялся монопольными полномочиями по определению порядка финансовой и другой отчетности субъектов ведения хозяйства. Его решения должны были быть обязательными для выполнения, но при этом он сам никак не отвечал за последствия своей деятельности, поскольку сам ее и регламентировал. В этом и кроется огромный коррупционный потенциал Методологической комиссии, убежден глава Секретариата Президента.

Он заметил, что «подготовка указанного закона проходила непрозрачно, в информационной полутьме, а голосовали депутаты под конец дня, в полусознательном состоянии в полупустом зале, хотя формально документ поддержали 409 парламентариев».

По словам В.БАЛОГИ, уже позже некоторые народные депутаты заявили о своем несогласии с принятым законом, понимая все заложенные в нем потенциальные риски. Специалисты Секретариата Президента, проанализировав присланный на подпись закон, считают необходимым вернуть его в Верховную Раду с предложениями главы государства.

«Президент никогда не скрепит своей подписью какой-либо закон, который будет работать не на Украину, а на частные, корыстные интересы мошенников. Следовательно, парламент имеет возможность исправить допущенную ошибку. Если же в Раде мы услышим голоса за преодоление вето, это станет первым указанием на тех, кто является сценаристом и режиссером коррупции», - подчеркнул В.БАЛОГА.