ВР расследует деятельность КГГА

В Верховной Раде Украины сегодня зарегистрирован проект постановления “Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств нарушения Конституции Украины и законов Украины, принятия незаконных распоряжений должностными лицами Киевской городской государственной администрации (исполнительного органа Киевского городского совета)”.

Соответствующая информация обнародована на официальном веб-портале ВР.

Проект подготовлен народными депутатами Владимиром ЯВОРИВСКИМ (БЮТ), Сергеем ГОРДИЕНКО (КПУ), Григорием СМИТЮХОЙ (Партия регионов) и Виктором СИНЧЕНКО (Блок Литвина).

В объяснительной записке к проекту постановления говорится, что основанием для внесения постановления стали факты системных нарушений законов Украины председателем Киевской городской государственной администрации, приведенных в многочисленных обращениях, жалобах граждан и установлении фактов нарушения действующего законодательства решениями судов, вступивших в законную силу.

“Для изучения определенных в данной объяснительной записке вопросов и другой имеющейся информации как в СМИ, так и в обращениях граждан относительно нарушений Конституции Украины и действующего законодательства и с целью их устранения необходимо образовать временную следственную комиссию”, - говорится в проекте постановления.

Авторы проекта отмечают, что целью деятельности ВСК является привлечение к ответственности председателя Киевской городской государственной администрации за нарушение Конституции Украины, законов Украины, прав и законных интересов граждан.