Профильный комитет ВР за возвращение к старым ставкам

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики на сегодняшнем заседании большинством голосов поддержал инициативу народных депутатов Украины Николая КАТЕРИНЧУКА и Адама МАРТЫНЮКА об отмене существующих норм транспортного сбора и поручил депутатам отработать документ, которым будут предусмотрены соответствующие изменения в государственный бюджет.

Об этом сообщил после заседания комитета лидер Европейской партии Украины, народный депутат Украины Н.КАТЕРИНЧУК, сообщили УНИАН в пресс-службе депутата.

«Я считаю, что в нынешней ситуации такое решение является единственно правильным. Надеюсь, что до среды будущей недели мы отработаем общий документ и на ближайшем пленарном заседании примем соответствующий законопроект», - отметил Н.КАТЕРИНЧУК.

Отвечая на вопрос журналистов относительно инициативы включения налога с владельцев транспортных средств в цену горючего народный депутат отметил: «Такая идея мне кажется правильной и я надеюсь, что комитет даст поручение Министерству финансов отработать механизм ее реализации. Ведь здесь важно учесть льготные категории автовладельцев: инвалиды, «чернобыльцы», ветераны войны, сельхозпроизводители и др. Именно такая рекомендация будет озвучена нашим комитетом Минфину. Я считаю, что в этом русле и стоит решить проблему многократного повышения ставок транспортного сбора и в конце концов снять социальное напряжение».

Как сообщал УНИАН, в конце 2008 г. Верховная Рада приняла закон, который увеличивает налог с владельцев транспортных средств, в частности при первой регистрации, в 5-10 раз.

2 февраля Кабинет министров предложил дифференцировать и сократить транспортные сборы на автомобили с объемом двигателя от 2,2 до 3 литров.

«Необходимо разработать такой законопроект, который все поставит на свои места, как это планировало правительство. Речь идет об увеличении налога для владельцев транспортных средств, особо дорогих и престижных машин, чтобы это не касалось среднего класса, бедных людей», - заявила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр уточнила, что правительство при внесении соответствующего законопроекта на рассмотрение парламента в декабре 2008 года преследовало цель увеличить транспортный сбор для владельцев дорогих машин, которые являются предметом роскоши.

«Но, к сожалению, после работы в профильных комитетах Верховной Рады депутатский корпус с голоса по непонятным обстоятельствам понавносил в этот законопроект столько изменений и дополнений, и столько абсолютно непросчитанных предложений, что на выходе вышел закон, который ущемляет интересы малых и средних предпринимателей, среднего класса и даже самых бедных людей», - объяснила она.

В свою очередь, председатель Государственного комитета по регуляторной политике и предпринимательству Александра КУЖЕЛЬ уточнила, что транспортный сбор на автомобили с объемом двигателя от 2201 кубического сантиметра до 2500 кубических сантиметров планируется сократить с 75 до 20 грн. за 100 кубических сантиметров. На автомобили с объемом двигателя от 2501 куб. см до 3000 куб. см – с 75 до 50 грн. за 100 кубических сантиметров. На машины с объемом двигателя от 3001 и выше – с 120 до 80 грн. за 100 кубических сантиметров. При этом для автомобилей старше 8 лет в категориях объема двигателя от 2500 до 3000 кубических сантиметров, а также от 3001 кубического сантиметра и выше будет использоваться ставка по коэффициенту 0,7, а это значит, что владельцы таких машин будут платить 70% от размера установленной ставки.