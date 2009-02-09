Президент вернул в Раду 2 закона

Президент Украины Виктор Ющенко вернул в парламент на повторное рассмотрение Закон «О системе сбора и учета единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» и Закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины»..

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

15 января 2009 года ВРУ приняла Закон Украины «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины». Этим документом предусматривается создание, в частности, временных следственных комиссий Верховной Рады Украины для проведения расследования по вопросам, которые представляют общественный интерес, специальной временной следственной комиссии для проведения расследования обстоятельств совершения Президентом Украины государственной измены или другого преступления, которые наделяются чрезвычайно широкими полномочиями, в том числе предусмотренными Уголовно-процессуальным кодексом Украины для органов досудебного следствия.

Также 15 января 2009 г. парламентом был принят Закон Украины «О системе сбора и учета единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», которым предлагается определить основные принципы функционирования системы сбора и учета единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, условия и порядок начисления и уплаты единого социального взноса и полномочий органов, которые осуществляют администрирование его сбора и учета.