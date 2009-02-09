Ющенко снова отменил решение Черновецкого

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО опять подписал указ об отмене решений председателя Киевской городской государственной администрации о повышении коммунальных тарифов для юридических лиц.

Как говорится в указе, текст которого размещен на сайте Президента, он подписан в соответствии с частью восьмой статьи 118 Конституции Украины, частью второй статьи 43 Закона Украины «О местных государственных администрациях».

Президент своим указом отменил как противоречащие части четвертой статьи 13 и частям третьей и четвертой статьи 42 Конституции Украины, статье 25 Хозяйственного кодекса Украины, пункту 2 статьи 7, пункту 2 части первой статьи 20, части третьей статьи 31 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах», статьи 6 Закона Украины «О местных государственных администрациях», постановлению Кабинета министров от 10 июля 2006 года №955 «Об утверждении Порядка формирования тарифов на производство, транспортировку, снабжение тепловой энергией и услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой» и экономически необоснованные, неэффективные по ожидаемым результатам:

распоряжение председателя Киевской городской государственной администрации от 5 февраля 2009 года №127 «Об утверждении тарифов на тепловую энергию и установление, согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению холодной и горячей водой и водоотводу холодной и горячей воды для других потребителей»;

распоряжение председателя Киевской городской государственной администрации от 5 февраля 2009 года №128 «Об утверждении тарифов на тепловую энергию и установление, согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению холодной и горячей водой и водоотводу холодной и горячей воды для бюджетных учреждений» в части приравнивания предприятий, учреждений и организаций к бюджетным учреждениям при применении тарифов на тепловую энергию, на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению холодной и горячей водой и водоотводу холодной и горячей воды.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.