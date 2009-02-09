Президент готов подписать закон о спецкомиссиях ВР

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подпишет Закон Украины «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины», если депутаты учтут его предложения к закону.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель главы Секретариата Президента, представитель Президента в Конституционном суде Украины и Центральной избирательной комиссии Марина СТАВНИЙЧУК.

Она подчеркнула, что предложения главы государства не имеют никакой политической подпочвы, и носят исключительно правовой характер.

М.СТАВНИЙЧУК напомнила о ряде предложений Президента, которые касаются, среди прочего, того, что в законе, принятом парламентом 15 января, не обеспечивается сохранение членами ВСК государственной тайны, а также есть много других несоответствий Конституции и законам Украины.

Говоря о намерениях парламентариев преодолеть вето на данный закон, М.СТАВНИЙЧУК выразила мнение, что они поспешили со своими заявлениями.

«Я бы советовала не заниматься политиканством, а внимательно посмотреть на замечания и предложения Президента к данному закону», - сказала она, посоветовав перевести работу над законопроектом из политического в правовое русло. Тогда, по ее словам, вполне вероятно, что Президент подпишет этот закон.

Как сообщал УНИАН, 15 января 2009 года Верховная Рада Украины приняла закон Украины «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины». Этим законом предусматривается образование, в частности, временных следственных комиссий Верховной Рады для проведения расследований по вопросам, представляющим общественный интерес, специальной временной следственной комиссии для проведения расследования обстоятельств совершения Президентом Украины государственной измены или другого преступления, которые наделяются чрезвычайно широкими полномочиями, в том числе предусмотренными Уголовно-процессуальным кодексом Украины для органов досудебного следствия.

7 февраля Президент вернул со своими предложениями для повторного рассмотрения парламентом закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины». Предложения Президента Украины во время рассмотрения закона на пленарном заседании Верховной Рады будет представлять М.СТАВНИЙЧУК.