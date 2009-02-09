Полностью отменить закон о транспортном сборе нельзя

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН отмечает, что полностью отменить Закон «О налоге с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов» нельзя, поскольку поступления от транспортного сбора заложены в местные бюджеты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он сказал сегодня во время встречи с представителями Ассоциации перевозчиков Украины, которые обратились к руководителю парламента с просьбой оптимизировать нормативно-законодательную базу для отрасли.

Как прозвучало во время встречи, на сегодняшний день в Украине работают 70 тысяч операторов-перевозчиков, которые имеют лицензии, еще почти десять процентов перевозчиков от этого количества - осуществляют свою деятельность нелегально. При этом представители ассоциации отмечали, что из пакета из почти 40 законопроектов, которые нужно было бы принять, – не принят ни один. «Транспортники работают вне правового поля», заявили участники встречи. Причиной беспорядка в своей отрасли они называли и низкий профессиональный уровень руководителей транспортного ведомства.

В ходе обсуждения затронутых проблем представители Ассоциации перевозчиков Украины просили, чтобы профильный Комитет парламента совместно с представителями правительства детально проанализировали законодательство и нормативные документы, касающиеся отрасли, и вынесли на рассмотрение парламента необходимые транспортникам законопроекты.

В.ЛИТВИН 5 февраля дал поручение профильным комитетам парламента подготовить предложения относительно внесения изменений в Закон Украины «О налоге с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов».

Такое решение В.ЛИТВИН принял на основании обращения активистов всеукраинской акции протеста против увеличения транспортного сбора и налогов, которое было ему передано сегодня утром.

Председатель Верховной Рады также поручил подготовить соответствующие письма в Кабинет министров Украины и Министерства внутренних дел Украины с просьбой рассмотреть это обращение.

Справка УНИАН. В конце 2008 года Верховная Рада приняла закон, которым увеличивается налог с владельцев транспортных средств, в частности при первой регистрации, в 5-10 раз.

5 февраля автомобилисты провели акцию протеста против увеличения ставок транспортного сбора.

В свою очередь, правительство подготовило законопроект, которым предусматривается сокращение транспортного сбора на автомобили с объемом двигателя от 2,2 до 3 литров.

В частности, транспортный сбор на автомобили с объемом двигателя от 2201 куб. см до 2500 куб. см планируется сократить с 75 до 20 грн. за 100 куб. см, на автомобили с объемом двигателя от 2501 куб. см до 3000 куб. см – с 75 до 50 грн. за 100 куб. см, на машины с объемом двигателя от 3001 и выше – с 120 до 80 грн. за 100 куб. см. При этом для автомобилей старше 8 лет в категориях объема двигателя от 2500 до 3000 куб. см, а также от 3001 куб. см и выше будет применяться ставка с коэффициентом 0,7, то есть владельцы таких машин будут платить 70% от размера установленной ставки.