В КС поступило представление Президента касательно права на труд

Сегодня в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление Президента Украины относительно соответствия Конституции положений подпункта 13 пункта 4 раздела I Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения влияния мирового финансового кризиса на сферу занятости населения» от 25 декабря 2008 года № 799-VI.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, согласно регламенту Конституционного Суда, представление передано на изучение в секретариату КС.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 февраля, заместитель главы Секретариата Президента - представитель Президента в КС и в Центральной избирательной комиссии Марина СТАВНИЙЧУК сообщила, что Президент Виктор ЮЩЕНКО направил в КС представление по Закону «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения влияния мирового финансового кризиса на сферу занятости населения» от 25 декабря 2008 года.

По ее словам, речь идет о статье 23 Закона «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы», которая была дополнена словами «при согласии сторон». М.СТАВНИЙЧУК объяснила, что речь идет о том, что отныне граждане, которые увольняются по собственному желанию, будут получать помощь только через 91 день после регистрации на бирже труда.

Раньше, отметила М.СТАВНИЙЧУК, на 91-й день помощь получали только граждане, которые уволились по собственному желанию без уважительных причин, остальным средства выплачивали на 8-й день. После того, как законодатель добавил три слова – «при согласии сторон», количество граждан, которые будут получать помощь через три месяца, значительно увеличится.

По словам М.СТАВНИЙЧУК, анализ этого закона засвидетельствовал, что это его положение сужает объем прав граждан на труд, в частности, на возмещение утраты работы.

«В связи с этим в представлении в Конституционный Суд обращается внимание на положение статьи 22 Конституции, которой предусмотрено, что при принятии новых законов Украины не допускается сужение существующего объема прав и свобод граждан», - сказала заместитель главы Секретариата.