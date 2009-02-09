Ющенко обещает Черновецкому жесткие меры

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обещает принять жесткие меры, если в Киеве не будет продуманной тарифной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом он заявил на пресс-конференции в Ивано-Франковске.

«Я не могу поддержать политику города, когда идет беспардонное повышение тарифов на услуги, на тепло, на водоотвод, квартплату», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он напомнил, что уже не первым своим указом обязывает мэра Киева привести коммунальные тарифы в соответствие с обоснованными нормами.

«Я ожидаю от киевской мэрии более продуманной линии. Если этой линии не будет, очевидно, нужно обратиться в Генеральную прокуратуру, другие службы, чтобы они сделали соответствующие проверки и выводы относительно соблюдения законности по данным вопросам», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент напомнил, что существуют рекомендации об уровне тарифов с учетом себестоимости и доходности, и еще раз призвал руководствоваться этими рекомендациями.

«Они дают ответ, как обеспечить на доступных условиях снабжение услугами и работу ЖЭКов. Я бы очень хотел, чтобы меня услышали в местной власти. Если этого не будет, я буду предпринимать более жесткие шаги», - сказал Президент.

Он выразил надежду, что власти Киева серьезно отреагируют на те претензии, которые сегодня есть у общины города, и в ближайшее время этот вопрос будет решен.

Как сообщал УНИАН, мэр столицы Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ уже трижды издавал распоряжения о значительном повышении коммунальных тарифов для юридических лиц. В свою очередь, Президент трижды останавливал их действие.

Кроме того, в Киеве с 1 февраля началось поэтапное повышение коммунальных тарифов для населения.