Спецзаседание по ситуации в Киеве может пройти на следующей неделе

Спецзаседание Кабинета министров по рассмотрению ситуации в Киеве, возможно, состоится на следующей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ журналистам в среду.

При этом он напомнил, что на сегодняшний день уже работает правительственная комиссия, которая изучает вопросы подходов к формированию бюджета Киева и об использовании бюджетных средств, вопросы стоимости коммунальных услуг, и транспортных услуг.

Как сообщал УНИАН, со 2 февраля деятельность и решения Киевской мерии начала проверять специальная правительственная комиссия. Мер Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил журналистам, что связывает проверку Кабмина с “противоречиями в философии”, с тем, что его деятельность всегда воспринимается как оппозиционная.