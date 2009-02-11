Приватизация Укртелекома началась с коллизии

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует в марте этого года выставить на приватизационный конкурс с элементами аукциона 67,79% акций ОАО «Укртелеком».

Как сообщает официальное издание Фонда «Ведомости приватизации», об этом говорится в соответствующем приказе Фонда госимущества №101 от 2 февраля этого года. (В официальном издании ФГИУ «Ведомости приватизации» (от 11 февраля) опубликован приказ (№ 135 от 2 февраля с.г.) за подписью и.о. главы ФГИУ Д.Парфененко "О внесении изменений и дополнений в приказ Фонда от 26.01.09 № 101". Приказом от 2 февраля внесены изменения в пообъектный план-график приватизации хозобществ, согласно которым Фонд гоимущества Украины планирует в марте этого года выставить на приватизационный конкурс с элементами аукциона 67,79% акций ОАО «Укртелеком»).

Кроме того, ФГИУ планирует выставить в феврале этого года на биржевую продажу госпакеты пяти облэнерго.

Между тем, исполняющий обязанности председателя ФГИУ Дмитрий ПАРФЕНЕНКО заявил, что никаких решений относительно приватизации «Укртелекома» ни Кабинет министров Украины, ни Фонд госимущества (ФГИУ) в последнее время не принималось.

Относительно стартовой цены ПАРФЕНЕНКО сказал, что «в СМИ фигурируют разные цифры, пока что никаких расчетов в ФГИУ нет. Те цифры, которые фигурируют в СМИ, касаются прошлого года, и на сегодня они утратили свою силу».

Отметим, 9 февраля и.о. председателя Фонда госимущества Дмитрий ПАРФЕНЕНКО, выступая в эфире «5 канала», сообщил, что, по предварительной оценке Фонда госимущества, стоимость планируемого к продаже 67,79% пакета акций ОАО “Укртелеком” составляет 7,5 млрд. грн.

«Предварительная оценка ФГИУ составляла 7,5 миллиардов и на комиссии (приватизационной – УНИАН), если дойдет до рассмотрения на комиссии, мы будем устанавливать реальную цену», - сказал он. По информации и.о. председателя Фонда, номинальная стоимость 67,79% акций "Укртелекома» составляет 3,5 млрд. грн.

Д.ПАРФЕНКО также добавил, что фигурирующая в СМИ оценочная цена данного пакета в размере «25 миллиардов, 35 и так далее на сегодня пока не соответствует действительности, поскольку никакие решения относительно приватизации "Укртелекома" не принимались, и цена не рассчитывалась".

Напомним, ранее исполняющий обязанности председателя Фонда госимущества Дмитрий ПАРФЕНЕНКО заявил, что сроки и условия приватизации стратегических объектов, в том числе ОАО “Укртелеком” и облэнерго, могут быть определены исключительно после изучения спроса покупателей и конъюнктуры рынка.

В то же время, министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ 4 февраля заявил, что правительство планирует в марте провести приватизацию “Укртелекома”. Он отметил, что продажа этого объекта сегодня реальна и возможна, а стартовая цена предприятия может составить 25 млрд. грн.