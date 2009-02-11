БЮТ будет требовать уголовного дела против Черновецкого
Если медицина станет платной
Блок Юлии Тимошенко будет требовать от Генеральной прокуратуры Украины возбудить уголовное дело против руководства Киевской городской государственной администрации, если постановление о платных медицинских услугах в столице вступит в силу.
Об этом заявил народный депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата.
«Хочу успокоить всех людей – в столице медицинская помощь будет бесплатной. Это предусмотрено Конституцией Украины - и точка! Не важно – это бабушка ЧЕРНОВЕЦКОГО или обычный гражданин, проживающий на территории Киева, все являются равными и имеют право на то, чтобы получить бесплатную медицинскую консультацию и помощь», - сказал народный депутат.
В.ПИСАРЕНКО отметил, что руководством КГГА продолжаются попытки ввести в действие распоряжение об оплате за медицинское обслуживание, несмотря на то, что прокуратура уже признала это нарушением Конституции.
«Я посмотрел перечень платных медицинских услуг и там есть несколько, за которые я сам готов заплатить, но исключительно в том случае, если этими услугами воспользуется руководство КГГА и сам господин ЧЕРНОВЕЦКИЙ. Это оценка психического состояния – 83 гривни. Я заплачу эти деньги, чтобы проверили там всех. И консультативный осмотр врача нарколога. Я готов прибавить еще 19 гривен, чтобы провели оценку всех, кто там сидит. А затем, пусть они расскажут всей Украине, почему решили, что можно с людей официально сдирать средства», - сказал народный депутат.
Как сообщалось, в последнее время власти Киева выдвинули ряд инициатив, которые вызвали большой резонанс. В частности, речь идет о решении КГГА ввести плату за медицинские услуги в столице, за посещение кладбищ, за «дополнительные услуги» ЖЭКов и тому подобное.
Несмотря на предписание прокуратуры о незаконности введения КГГА платы за медуслуги, 3 февраля первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Ирена КИЛЬЧИЦКАЯ сообщила, что официальная плата за медицинские услуги в лечебных учреждениях Киева может быть введена с 1 марта.
10 февраля руководитель Главной службы социально-экономического развития Роман ЖУКОВСКИЙ заявил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сразу отменит решение по введению платных услуг в сфере медицины, если оно будет принято.
«Если будут появляться случаи попытки взимать плату с населения - это является преступлением и необходимо обращаться в правоохранительные органы», - сказал Р.ЖУКОВСКИЙ.