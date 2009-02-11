БЮТ будет требовать уголовного дела против Черновецкого

Блок Юлии Тимошенко будет требовать от Генеральной прокуратуры Украины возбудить уголовное дело против руководства Киевской городской государственной администрации, если постановление о платных медицинских услугах в столице вступит в силу.

Об этом заявил народный депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата.

«Хочу успокоить всех людей – в столице медицинская помощь будет бесплатной. Это предусмотрено Конституцией Украины - и точка! Не важно – это бабушка ЧЕРНОВЕЦКОГО или обычный гражданин, проживающий на территории Киева, все являются равными и имеют право на то, чтобы получить бесплатную медицинскую консультацию и помощь», - сказал народный депутат.

В.ПИСАРЕНКО отметил, что руководством КГГА продолжаются попытки ввести в действие распоряжение об оплате за медицинское обслуживание, несмотря на то, что прокуратура уже признала это нарушением Конституции.

«Я посмотрел перечень платных медицинских услуг и там есть несколько, за которые я сам готов заплатить, но исключительно в том случае, если этими услугами воспользуется руководство КГГА и сам господин ЧЕРНОВЕЦКИЙ. Это оценка психического состояния – 83 гривни. Я заплачу эти деньги, чтобы проверили там всех. И консультативный осмотр врача нарколога. Я готов прибавить еще 19 гривен, чтобы провели оценку всех, кто там сидит. А затем, пусть они расскажут всей Украине, почему решили, что можно с людей официально сдирать средства», - сказал народный депутат.

Как сообщалось, в последнее время власти Киева выдвинули ряд инициатив, которые вызвали большой резонанс. В частности, речь идет о решении КГГА ввести плату за медицинские услуги в столице, за посещение кладбищ, за «дополнительные услуги» ЖЭКов и тому подобное.

Несмотря на предписание прокуратуры о незаконности введения КГГА платы за медуслуги, 3 февраля первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Ирена КИЛЬЧИЦКАЯ сообщила, что официальная плата за медицинские услуги в лечебных учреждениях Киева может быть введена с 1 марта.

10 февраля руководитель Главной службы социально-экономического развития Роман ЖУКОВСКИЙ заявил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сразу отменит решение по введению платных услуг в сфере медицины, если оно будет принято.

«Если будут появляться случаи попытки взимать плату с населения - это является преступлением и необходимо обращаться в правоохранительные органы», - сказал Р.ЖУКОВСКИЙ.