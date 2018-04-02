Безработный – могильщик украинской "буржуазии"?

Сегодняшнее состояние Украины напоминает заброшенный хозяином дом, который потихоньку начинает рушиться, при этом он может навредить и соседним «зданиям» – испортить интерьер и нарушить коммуникации. Правда, и соседи сейчас не в лучшем состоянии. Но в данной ситуации Украина бежит «впереди паровоза». Кризис вскрыл все недостатки как внешней, так и внутренней политики власти. А с последней дела обстоят наихудшим образом. Люди, которых и так достали публичные претензии власть имущих, допекли законодательные новшества, как правило, не учитывающие реалии положения, газовые "положительные" резульаты, находятся на пределе. Они не уверены в завтрашнем дне, не знают, останутся ли на своем рабочем месте, получат ли зарплату, или, хотя бы пособие по безработице… Но несмотря на это, рядовые работники предприятий и пенсионеры сегодня продолжают платить за коммунальные услуги, тратят последнее на продукты питания, а владельцы крупных предприятий ради сохранения своих суперприбылей урезают зарплаты, увольняют и сокращают. А политики с экранов и страниц газет "отмазывают" и себя, и бизнес.

Вся проблема заключается в том, что в Украине бизнес оказывает большое давление на политику, вернее, он неразрывно с ней связан. Олигархи, прикрываясь экономическим кризисом, находят все новые и новые схемы неуплаты налогов и других сборов. А без этих поступлений нас ожидает дефицит бюджета, а он тянет за собой невыплату пенсий и отправку в архив социальных гарантий. Крупный бизнес, который не хочет терять «в больших трудах» заработанное, должен контролироваться властью, ставиться ею в правильные рамки поведения с учетом сегодняшнего дня. Простой украинец должен знать, что именно его нынешнюю и дальнейшую судьбу власть ставит во главу угла, а еще важнее – он должен это ощущать. Связку политики и бизнеса необходимо разорвать, иначе это «сотрудничество» затянет Украину на самое дно, откуда подняться будет проблематично.

Социальная составляющая

Социальный взрыв – неуправляемый механизм, в этот момент нужен только мощный оратор и хитрый политик, чтобы перевернуть все вверх дном. Оставшихся не у дел к 30 января в Украине зарегистрировано 930 тыс. человек. По данным Секретариата Президента, к апрелю готовых выйти на майданы будет порядка 3,5 млн. человек, именно такой в Украине будет армия безработных. К ним могут присоединиться те, кто «ушел в отпуск», давно не получал кровно заработанные, студенты, впереди у которых полная неизвестность и др.

Данные из регионов неутешительные, они напрямую не сходятся с заявлениями Минтруда, судя по которым, у нас не все так плохо. Так, как сообщил директор Николаевского областного центра занятости Николай Ворона, в регионе в январе количество безработных увеличилось на 5,7%, по сравнению с показателем 2008 года - до 28 тыс. человек. При этом наивысший прирост численности незанятых граждан приходится на Николаев. Стоит учесть – крупный промышленный город с рядом ведущих предприятий страны. По его словам, если на 1 января на учете в центрах занятости области состояли 26,4 тыс. человек, то к концу месяца – уже более 28 тыс. человек. К концу 2008 года на одно вакантное рабочее место в области приходилось 16 незанятых граждан (в 2 раза больше, чем в начале 2008 г.), к концу января т.г. этот показатель увеличился до 18 человек.

Еще один пример – Волынская область. Как отметила директор областного центра занятости Раиса Кучмук , в регионе в январе этого года произошло резкое увеличение количества обращений незанятого населения в Государственную службу занятости, с одновременным сокращением поданных заявок о свободных рабочих местах. Сравнивая показатели за январь прошлого и этого года, Р.Кучмук отметила, что количество безработных увеличилось на 8 тыс. 459 и составляет 25 тыс. 294 человека. В то же время, существенно уменьшилось количество заявок на вакансии - в данное время их 1794, и поступления от страховых взносов - 1 млн. грн. против 4,4 млн. грн.

По ее словам, отсутствие спроса на произведенную продукцию вынуждает руководителей предприятий все чаще применять административные отпуска, сокращать режим работы, увольнять работников. Поэтому сейчас на 70 предприятиях области 3220 рабочих трудятся в режиме неполной занятости, 1140 - находятся в неоплачиваемых отпусках. 1259 безработных проходят профессиональное обучение или переподготовку, 248 незанятых граждан задействованы на общественных работах. Не забыла она и про аграриев. По ее данным, сейчас на учете в областной службе занятости состоят 12 тыс. 860 владельцев и членов семей личных крестьянских хозяйств, что составляет 50% общего количества.

Пойдем дальше. В Харьковской области, по словам заместителя председателя облгосадминистрации Игоря Терехова , с 1 по 26 января в областную службу занятости обратились около 7 тысяч человек, количество вакансий с начала января остается на уровне 4,2 – 4,3 тыс. На 1 января на учете в службе занятости находились 48,3 тыс. безработных, 79,4% получали помощь.

Как отмечает первый заместитель директора Тернопольского областного центра занятости Александра Островская , в регионе за январь предприятия планировали уволить 1018 работников. Увольнять работников предприятия планируют в связи с реорганизацией производства, списки о запланированном сокращении подали 39 предприятий региона. В целом за 23 дня января, по ее данным, в области уже уволены 119 чел. Получает распространение неполная занятость работающих.

В Черновицкой области на одно свободное рабочее место к 1 января претендовали в среднем 25 безработных (в прошлом году - 11). В Черновицком областном центре занятости сообщили, что к 1 января на Буковине на учете в службе занятости находилось свыше 18 тыс. безработных, что на 17,5% больше, чем в 2008 году. Из общей численности безработных 75,4% - жители сельской местности, 31,8% – работники сельского хозяйства, 45,9% – рабочие, 18,2% – служащие, 35,9% – люди без профессии или занимавшие места, не требующие специальной подготовки, 54,6% – женщины, 36,9% – молодежь в возрасте до 35 лет.

Количество официально зарегистрированных безработных в Херсонской области в 2008 г увеличилось на 12,8%, в декабре 2008 г – на 24,%. По данным Главного управления статистикив Херсонской области, на 1 января 2009 г. на учете в службах занятости состояли 21,5 тыс. человек, из которых официальный статус безработных приобрели 21 тыс. 95 человек (98,1%). До увольнения каждый второй безработный ранее занимал рабочую должность, каждый четвертый был служащим или разнорабочим.

За две недели нового года количество безработных в Луганской области увеличилось почти на полторы тысячи. В областном центре занятости сообщили, что на 1 января на учете находились 35 тыс. 938 безработных. За две недели этот показатель вырос на 1 тыс. 485 человек. На сегодня в Луганской области официально зарегистрированы 37 тыс. 423 безработных при наличии 2 тыс. 341 вакансии.

В Черниговской области на 1 января количество зарегистрированных безработных по сравнению с предыдущим годом увеличилось в 1,5 раза и составляет более 30 тысяч человек.

В Тернопольской области на протяжении ноября-декабря 2008 года количество безработных увеличилось на 36,2%. За этот период количество безработных увеличилось на 8742 человека и к 1 января составило 32893 безработных.

В Запорожской области число людей, ищущих работу через госслужбу занятости, в 22 раза превышает количество предоставляемых через нее вакансий. К 10 января на территории региона количество безработных составляло 38,4 тыс. (с начала года возросло на 911 человек), а количество актуальних вакансий - 1,9 тыс. Таким образом, на одно свободное рабочее место претендовали 22 человека.

В Житомирской области работники 156 предприятий отправлены в отпуск за свой счет. Как сообщил начальник Главного управления промышленности и инфраструктуры Житомирской ОГАВасилий Сухораба , это связано с уменьшением объемов производства или поставок продукции. По его словам, на 282 (из 360-ти) промпредприятиях введены неполный рабочий день или неделя, 48 предприятий сократили штатную численность работников. Кроме того, начальник управления напомнил, что в связи с кризисом в ноябре 2008 года снизили производство 218 промпредприятияй Житомирской области, что составляет 63% предприятий региона, а 36 (10%) остановили производство.

В помощь безработным от законодателей?..

Все же власть не забыла об угрозе роста безработицы и поэтому поспешила "усовершенствовать" процесс выделения помощи потерявшим работу. Отныне граждане, которые увольняются по собственному желанию, будут получать помощь лишь через 91 день после регистрации на бирже труда. Это срок вытекает из изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения влияния мирового финансового кризиса на сферу занятости населения. За эти изменения проголосовали большинство депутатов. Ранее на 91-й день помощь получали лишь граждане, которые уволились по собственному желанию без уважительных причин, остальным средства выплачивали на 8-й день. После того как законодатели добавили три слова – «по согласию сторон», количество граждан, которые будут получать помощь через три месяца, значительно увеличится.

Относительно этой «заботы» избранников Президент обратился в Конституционный суд. Хочется верить, что суд примет правильное решение. Ведь сейчас работодатели сами стимулируют людей „оплатой в конвертах” соглашаться при увольнении на формулировку „по согласию сторон”. Бизнесу так удобно, а народным депутатам? Или этой порой неразделимо. Просто мы должны понимать, что работодатель такими действиями нарушает наши права, а их нужно знать и отстаивать. Наверное, пора этому учиться.

Причем в случае признания этой нормы неконституционной и ее отмены, это наименьшим образом отразится на Фонде общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы, бюджет которого сбалансирован и бездефицитен.

Профсоюзы и напряженность

Основное понятно – ситуация ухудшается и может вскоре достигнуть своего предела, как только иссякнут сбережения, на которые пока живут новые безработные и те, кому задерживают зарплату. Об этом предупреждают и профсоюзы. В Федерации профессиональных союзов Украины не исключают проведения общенациональной забастовки.

В ФПУ отмечают, что трудящиеся крайне обеспокоены состоянием национальной экономики государства. Лишь за 20 дней января 2009 года работу потеряли 54 тыс. граждан.

“В этих условиях в профсоюзной организации не видят другого выхода, как перейти к решительным действиям и прибегнуть к вступлению в трудовой спор с Кабинетом министров, чтобы заставить правительство выполнять свои обязательства, зафиксированные в Генеральном соглашении с ФПУ”, - заявил председатель Федерации профсоюзов Украины Василий Хара , и не исключил принятия решения “о переходе ФПУ в жесткую оппозицию к правительству”.

Также Федерация профсоюзов оставляет за собой право перейти к организованным массовым протестным акциям во всех регионах Украины вплоть до проведения общенациональной забастовки. В то же время В.Хара заявил, что лично он против таких крайних мер, как забастовки.

Как говорят, слава Богу, что против. Ведь акции протеста, забастовки не улучшат ситуацию, а только спровоцируют более мощную волну социальной напряженности. Кстати, правительство запланировало на февраль расширенное заседание с участием профсоюзов относительно взаимодействия в вопросе защиты граждан во время кризиса. А до этого руководители министерств и других органов центральной власти должны были выполнить протокольное поручение Тимошенко, которое состоит из 150 пунктов. Среди них – противостояние сокращению рабочих мест. Как свидетельствуют факты, это чиновником не удалось выполнить. Да и исполнение заключалось в работе с именно руководителями предприятий, но видно «уговорить» не получилось.

К слову, ни власти, ни бизнесу не стоит злоупотреблять таким ресурсом как "народное терпение", т.к. сейчас он ненадежный - народ почувствовал вкус хорошей жизни. И теперь он не простит власти ее ошибок, внутренних распрей и ничегонеделанья. Сейчас власть и бизнес дружно нашли крайнего и косвенно намекают, что-де народ сам виноват - нахватался кредитов, зажрался, хорошей жизни захотел... Но им ли попрекать людей, переживших жутковатые 90-е? И можно ли вообще попрекать голодного в том, что не довольствуется горбушкой, а хватает целую буханку? Если учитывать менталитет нации - терпение и еще раз терпение, то бизнесовластным несложно понять, что народ согласится и дальше следовать этому принципу, если они хоть немного займутся тем, чем и должны - работать на благо страны и ее граждан. В противном случае, ведь терпение может "урватися" - ни власти, ни бизнесу не поможет то, что через экраны они пытаются натравить людей на своих оппоненов. Толпа давно не евших безработных сама выберет виноватого, не слушая ничьих пояснений и мотиваций. Да и голодному человеку уже не суть важно - кто виноват. Его больше интересует - что делать. А вот на этот вопрос пока ни власть, ни бизнес отвечать не торопятся.

И первые стихийные народные митинги и протесты, не профинансированные (а значит, не управляемые) ни властью, ни бизнесом, должны стать тревожным звоночком для называющихся властью в Украине...

Оксана Павловская (УНИАН)