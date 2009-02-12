Кабмин одобрил законопроект о доступном жилье

Кабинет министров Украины одобрил законопроект «Об обеспечении граждан Украины доступным жильем» на заседании 11 февраля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития и строительства.

Как указывается в сообщении, целью законопроекта является создание условий доступности строительства или приобретения жилья для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, но не имеющих или утративших право на социальное жилье.

Законопроектом определяется понятие «доступное жилье» и требования к нему.

Согласно документу, государственная поддержка строительства (приобретения) доступного жилья осуществляется через оплату государством части его стоимости, предоставлении ипотечного кредита, государственных премий за накопление жилищных строительных сбережений на первый взнос по ипотечным жилищным кредитам. То есть, уплата части стоимости строительства доступного жилья или государственных премий за накопление жилищных сбережений на первый взнос осуществляются в случае наличия у гражданина свидетельства о праве на государственную поддержку.

Предусматривается, что ипотечный жилищный кредит предоставляется гражданину на строительство или приобретение доступного жилья уполномоченным банком, рефинансирование которого осуществляет Государственное ипотечное учреждение или Национальный банк, что позволит предоставить ипотеку по стоимости, ниже, чем в коммерческих банках.

С целью упреждения злоупотреблений с доступным жильем, предусматривается создание автоматизированной системы сбора, накопления, учета и предоставления информации о гражданах, имеющих право на доступное жилье, ведение Единого госреестра граждан, имеющих право на такое жилье; внедрение свидетельства на право на господдержку (форму, порядок выдачи, учета и оборота определяет Кабмин).

При этом определяется, что претендовать на господдержку по строительству жилья могут те граждане, среднемесячный совокупный доход которых в расчете на одно лицо не превышает четырехкратного размера среднемесячной зарплаты в регионе.

По словам министра регионального развития и строительства Украины Василия КУЙБИДЫ, средний размер доходов граждан Украины значительно меньше, чем стоимость жилья, и этот разрыв постоянно растет.

К примеру, в Киеве в 2002 году средний месячный доход составлял 643 грн., стоимость квадратного метра жилья в панельном доме – 1602 грн., в 2006 году эти показатели составляли, соответственно, 1729 грн. и 6045 грн. «При средней зарплате 1800 грн. в Украине среднестатистический украинец, откладывая 15% от своей зарплаты на жилье, сможет выплатить, например, однокомнатную квартиру за 140 лет, а в Киеве – за 250 лет, это без учета существующих сегодня процентов за кредит», - добавил министр.