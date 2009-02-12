В проекте бюджета Киева минимальное финансирование социальных программ

В проекте бюджета Киева на 2009 год до минимума сводится финансирование популярных социальных программ. Об этом пишет еженедельник «Комментарии», которому удалось получить и проанализировать проект столичной сметы-2009 (полный текст проекта бюджета читайте на сайте www.comments.com.ua).

Издание отмечает, что проект столичного бюджета-2009 сократился на 10 млрд. грн., по сравнению с бюджетом 2008 года, несмотря на заверение мэра Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО подготовить бюджет на 10 млрд. долларов.

Общий объем поступлений в горбюджет, по расчетам Киевской городской государственной администрации, составит 15,6 млрд. грн., из которых 12,6 млрд. грн. доходов Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ рассчитывает приобщить в общий фонд, а 2,9 млрд. грн. - объем планируемых поступлений специального фонда бюджета. Сумма изъятий в казначейство составит 7,4 млрд. грн., из них Минфин вернет 1,6 млрд. грн.

Одним из главных новшеств бюджета-2009, пишут «Комментарии», является то, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ намерен отобрать часть средств у районных администраций. «Если в 2008 году районам спускали план в 13,2% поступлений от доходов с налога физических лиц, то в 2009 г. город изъял у районов еще 3% - до 10,2%. Следовательно у районов забрали 147 млн. грн. При этом речь идет о защищенных статьях, а это - выплата зарплат медикам и учителям», - объяснила «Комментариям» первый заместитель председателя Шевченковской в городе Киеве районной администрации Галина ПАХАЧУК.

В проекте горбюджета-2009 до минимума сводится финансирование популярных киевских программ. Например, на городскую программу «Турбота» на 2006-2010 годы (социальные похороны и поддержка малоимущих) предлагается выделить 301 млн. грн., а не полмиллиарда гривен, как раньше. Нет в проекте и программы «Вода» (замена очистительных сооружений и разработка новых санитарных норм очистки воды). Программу «Лифт», успешно проваленную киевской властью в прошлом году (недофинансирование составило 50%), похоронят окончательно: на нее в 2009 году планируется выделить 46,8 млн. грн., этого не хватит даже для того, чтобы покрыть долги по ней за 2006-2008 годы, пишут “Комментарии”.

«Кроме того, в проекте горбюджета практически не предусмотрено обеспечение выплаты долгов Киева. КГГА не планирует финансировать долги по развитию районов, а это сотни миллионов гривен. Не заложено финансирование долгов по жилищно-коммунальным тарифам и по оплате за энергоносители», - подчеркивает секретарь бюджетной комиссии Киевсовета Наталия НОВАК.

В общей сложности на жилищно-коммунальное хозяйство Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ намерен израсходовать в 2009 году 825 млн. грн., 458 млн. из которых проходят по специальному фонду, а следовательно под сомнением, то есть в случае экономии бюджетных средств это финансирование просто «законсервируют». В частности, по ЖКХ предусмотрено 465 млн. грн. на субвенции по газу, однако этих денег не хватит даже на то, чтобы покрыть убытки «Киевэнерго» прошлых лет.

В то же время, как отмечают «Комментарии», городские власти намерены выделить 8,8 млн. грн. на программу стерилизации бездомных животных. Параллельно с этим киевский градоначальник достаточно щедро подходит к финансированию пиар-поддержки своей работы. Так, планируется выделить 44 млн. грн. Главному управлению по вопросам взаимодействия со СМИ, из которых 25 млн. грн. предназначены на обеспечение теле- и радиовещания, 14 млн. грн. - на газеты и журналы.

Из других сюрпризов - новая норма проекта горбюджета, объяснить которую трудно самим чиновникам горадминистрации, - «целевой фонд специального фонда бюджета», на который в этом году планируется выделить 360 млн. грн. «Для меня это новшество остается загадкой. Насколько я понимаю, эта резервная статья - лично для ЧЕРНОВЕЦКОГО. Все его инициативы будут иметь поддержку в скрытом фонде», - объяснила «Комментариям» Г.ПАХАЧУК.