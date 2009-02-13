Адвокаты Семенюк-Самсоненко настаивают на ее восстановлении

Адвокаты Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО настаивают на удовлетворении ее иска от 30 декабря 2008 года о восстановлении в должности главы Фонда государственного имущества Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Социалистической партии Украины.

По мнению юристов Натальи ИВАНИЦКОЙ и Евгения ПЕТРЕНКО, принятое Верховной Радой решение об увольнении В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО является необоснованным, поскольку было принято без единой ссылки на нормы действующего законодательства. Кроме того, ВР проголосовала за отставку В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, когда та была временно нетрудоспособна (больничный лист и вызов кареты скорой помощи зафиксированы, эти документы переданы в суд), подчеркнули адвокаты.

По мнению Н.ИВАНИЦКОЙ, существует только 2 основания для такого рода увольнений: если истец занимает должность, классифицирующуюся как политическая; если истец находится на государственной патронатной службе.

Должность главы ФГИ не подпадает ни под одно из этих требований, сказала она.

По мнению защиты В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, нарушена 43 статья Конституции, а также 40 статья КЗоТ. Кроме того, были нарушены нормы Регламента ВР и Закон "О счетной палате Украины".

Поэтому юристы В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО настаивают, чтобы суд признал недействительным решение ВР от 26 декабря 2008 г. об увольнении В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, а также распоряжение Кабинета министров о её увольнении с должности главы ФГИ, принятое на основании незаконного решения парламента.

Представители В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО выразили надежду, что Окружной суд примет незаангажированное решение в этом правовом споре.

Ожидается, что суд вынесет свой вердикт сегодня в 14.40.