Блок Кличко требует от Ющенко отстранить Черновецкого

Депутатская фракция Блока Виталия Кличко в Киевском городском совете обращается к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с требованием отстранить Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО от руководства столичной городской государственной администрацией, поскольку считает, что его деятельность ставит город "на грань коллапса".

Об этом говорится в открытом письме к Президенту, обнародованном сегодня на официальном веб-портале Блока Кличко.

“Мы, депутаты Киевского городского совета, срочно требуем от Вас как гаранта соблюдения Конституции Украины отстранить ЧЕРНОВЕЦКОГО Леонида Михайловича от руководства Киевской городской государственной администрацией и призываем все демократические силы начать процедуру назначения досрочных выборов Киевского городского председателя”, - говорится в письме.

Депутаты утверждают, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ в принудительном порядке заставил работников органов местного самоуправления, органов исполнительной власти, коммунальных предприятий, учреждений и организаций, на которые имеет непосредственное влияние, выйти на акцию в свою поддержку, которая проводилась сегодня под стенами столичной мэрии.

“Для обеспечения проведения указанной акции сегодня в принудительном порядке мобилизованы сотрудники главных управлений исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), районных в городе Киеве государственных администраций, что запрещено частью второй статьи 12 Закона Украины «О службе в органах местного самоуправления» и препятствует выполнению указанными органами местного самоуправления предусмотренных законом полномочий для решения вопросов территориальной общины города Киева”, - подчеркивается в письме к Президенту.

Кроме того, представители Блока Кличко заявляют, что в принудительном порядке к указанной акции были привлечены работники медицинских заведений столицы, что парализовало их работу, педагоги, работники жилищно-коммунальной сферы, а кроме того, с маршрутов были сняты сотни автобусов, которые должны были перевозить киевлян, десятки машин для вывоза мусора и эвакуаторов.

“Собственно, сегодня Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ действиями, направленными в защиту своей должности, поставил город на грань коллапса, когда нормально не работает ни одно учреждение: не ведется медицинский прием, не проводятся занятия в школах, не перевозятся пассажиры, не вывозится мусор, не работает ни одно коммунальное учреждение благодаря одному человеку – Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ. Таким образом Киевский городской председатель является угрозой для столицы Украины, а из-за тотального нарушения Конституции и законов Украины, прав и свобод граждан, неосуществления предоставленных ему полномочий и бессмысленных инициатив – отрицательным примером для других территориальных общин”, - отмечают авторы письма.

Блок Виталия Кличко выступает против таких “издевательств” над киевлянами и «хозяйственниками» города, что является неуважением к людям, которые работают на его благосостояние.

«Мы обращаемся к Президенту, Кабинету министров и председателю Верховной Рады с просьбой в соответствии с действующим законодательством принять срочные действия по отстранению Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от руководства КГГА”, - отметили в Блоке.