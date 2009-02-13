На будущей неделе планируется создание ВСК по Черновецкому

На будущей неделе в Верховной Раде предусматривается создание Временной следственной комиссии по расследованию действий киевской власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции народный депутат Украины Валерий ПИСАРЕНКО (фракция БЮТ).

По его словам, эта следственная комиссия, создание которой будет инициировать БЮТ, должна разобраться в правомерности действий мэра.

Как сказал депутат, Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ «опустил свою руку в карман каждого».

Он отметил, что речь идет о повышении платы за проезд, повышении тарифов на различные услуги.

Говоря о возможности еще одних досрочных выборов мэра Киева и Киевского городского совета, В.ПИСАРЕНКО отметил, что позиция БЮТ заключается в том, что во время «финансового кризиса неуместно проведение досрочных выборов мэров».

В то же время он не исключает, что такой вопрос о досрочных выборах может возникнуть, если сами киевляне будут инициировать их путем сбора подписей за отставку Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

В.ПИСАРЕНКО также считает, что парламент должен принять закон о проведении выборов мэра в два тура.

Он отметил, что в парламенте есть соответствующие законопроекты по этому поводу, и необходимо, чтобы их поддержали не менее 300 народных депутатов, поскольку в случае применения вето к такому закону, будет возможность преодолеть его.