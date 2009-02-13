Суд подтвердил законность увольнения Семенюк-Самсоненко

Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО о незаконности ее увольнения Верховной Радой с поста председателя Фонда государственного имущества. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение суд принял в пятницу, 13 февраля.

Таким образом, суд подтвердил решение ВР от 26 декабря 2008 г. об освобождении В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от занимаемой должности.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 26 декабря 2008 г. освободила Валентину СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от должности председателя Фонда государственного имущества Украины. За данное решение проголосовали 259 из 431 народного депутата, зарегистрированного в зале.

27 декабря 2008 года Кабинет министров Украины назначил Дмитрия ПАРФЕНЕНКО временно исполняющим обязанности председателя Фонда госимущества Украины.

2 января 2009 г. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом остановил действие распоряжения Кабмина о назначении Д.ПАРФЕНЕНКО временно исполняющим обязанности председателя ФГИУ.

28 января Кабинет министров повторно назначил Д.ПАРФЕНЕНКО и.о. председателя ФГИУ.