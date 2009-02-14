ГНА выявила 365 преступлений, связанных с отмыванием средств

Департамент по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА Украины, в 2008 году выявила 365 преступлений, что составляет 104% по сравнению с 2007 годом (351 преступление).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины, общая сумма обнаруженных легализованных доходов составила почти 2 млрд. 982,1 млн. грн.

По мнению специалистов департамента ГНА, наблюдается тенденция улучшения качества разоблаченных преступлений. Из общего количества (365) преступлений возбуждены 266 уголовных дел, что составляет 102% к 2007 года (260 преступлений).

С целью компенсации потерь государству от совершенных преступлений на протяжении 2008 года подразделениями по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, изъято товарно-материальных ценностей и наложен арест на имущество в сумме 1 млрд. 81,2 млн. грн., что почти в 4 раза больше, чем в 2007 году (283,8 млн. грн.).

По результатам принятых мер региональными подразделениями по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, на протяжении 2008 года возмещен ущерб по уголовным делам на общую сумму 103,4 млн. грн., что в 1,8 раза больше соответствующего периода прошлого года (58 млн. грн.).

С целью привлечения к ответственности виновных лица и возмещения нанесенного государству ущерба по результатам предварительного расследования на протяжении 2008 года направлено в суд 220 уголовных дел или 124% к 2007 году (177 дел).