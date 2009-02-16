Решения Киевсовета от 12 февраля законны

Фракция Блока Юлии Тимошенко настаивает на законности принятых 12 февраля Киевсоветом решений.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель фракции БЮТ в Киевсовете Александр ЗИНЧЕНКО.

Он отметил, что во время принятия решений в четверг, 12 февраля, “процедура была полностью выдержана”. Теперь, по словам А.ЗИНЧЕНКА, мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ должен на протяжении 5 дней рассмотреть эти решения.

Лидер фракции БЮТ отметил, что если у мэра возникнут к ним замечания, то решение с его предложениями депутаты рассмотрят еще раз. Если же на протяжении указанного срока замечаний не поступит, то решения Киевсовета вступят в законную силу, и их можно будет обжаловать лишь в судебном порядке, заметил А.ЗИНЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля депутаты оппозиционных фракций Киевсовета, в частности Блока Кличко, БЮТ, при поддержке Блока Литвина, Блока Катеринчука и части фракции Партии регионов отменили решение о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения.

Также депутаты отменили ряд других решений Киевсовета по требованию участников митинга под стенами Киевсовета. Все соответствующие решения принимались 61 или 62 голосами.

Так, было отменено решение относительно размещения МАФов и системы предоставления разрешений на их установку; решение относительно условий перевозки пассажиров частными перевозчиками, а также решение о создании Киевского патолого-анатомического бюро.

Назначенный на этом заседании председательствующий Алексей РЕЗНИКОВ отметил, что все принятые решения по регламенту должны быть подписаны городским председателем Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ. Он сообщил, что все документы по принятым решениям будут переданы Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ с подписями депутатов, чтобы не возникало сомнений в необходимом количестве голосов в их поддержку.