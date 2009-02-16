Минюст и банкиры создадут рабочую группу по залоговому имуществу

Министерство юстиции вместе с представителями банковского сектора создадут совместную рабочую группу, которая займется разработкой законодательных изменений в сфере реализации залогового имущества (ипотеки).

Как сообщила УНИАН пресс-служба Минюста, такая договоренность была достигнута во время сегодняшней встречи министра юстиции Украины Николая ОНИЩУКА с представителями банковских кругов по вопросам применения и изменения законодательства в банковской сфере.

Во встрече приняли участие председатели и заместители председателей правлений ряда ведущих украинских банков, Государственного ипотечного учреждения и т.п.

В ходе встречи отмечалось, что на сегодняшний день законодательство в банковской сфере нуждается в комплексных изменениях - от вопросов заключения кредитного договора об обеспечении ипотекой до приобретения прав собственности. Изменений требуют и ряд законов Украины, в частности, «Об ипотеке», «О банках и банковской деятельности», «О государственной регистрации вещевых прав на недвижимое имущество и их ограничений», «Об исполнительном производстве», «О нотариате» и т.п.

На протяжении двух недель специалисты Минюста и банкиры должны формализовать состав такой рабочей группы и определить технические вопросы, которые будут вынесены для последующей проработки на заседаниях группы.