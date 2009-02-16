Минрегионстрой сформирует антикризисное законодательство

Министерство регионального развития и строительства Украины намерено до 1 марта т.г. завершить формирование антикризисного законодательства в строительной отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр регионального развития и строительства Украины Василий КУЙБИДА.

По его словам, часть постановлений, необходимых для стабилизации ситуации в строительстве, на сегодня находится в Секретариате Президента на согласовании.

При этом В.КУЙБИДА отметил, что законопроект «Об обеспечении граждан Украины доступным жильем», одобренный Кабмином 11 февраля т.г., сегодня или завтра будет передан в Верховную Раду.

По мнению министра, этот законопроект должен входить в пакет антикризисных законов, и он рассчитывает на быстрое рассмотрение документа в парламенте.

В то же время В.КУЙБИДА считает, что «кризиса в строительной отрасли нет», поскольку у нас есть квалифицированная рабочая сила, необходимые механизмы и техника.

Причины кризиса лежат вне строительной сферы, уверен министр.

«Проблема в необеспечении инвестирования в строительство. Проблема лежит в финансовой, банковской сфере. Как только мы добьемся появления инвестирования в строительном комплексе, он будет работать. Если же процесс решения этой проблемы – обеспечения инвестирования в отрасль – затянется неоправданно долго, тогда появится проблема в самом строительном комплексе», - пояснил он.

Министр добавил, что Минрегионстрой совместно со строительными организациями пытались наработать нормативно-законодательные акты, которые бы стимулировали приток инвестиций в отрасль.