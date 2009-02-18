Рафинированные растительные масла обрели страну происхождения

Верховная Рада Украины ратифицировала решение Экономического совета Содружества независимых государств (СНГ) о внесении изменения в перечень условий, производственных и технологических операций, при выполнении которых товар считается происхождением из той страны, в которой они были произведены.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” принятие данного закона проголосовали 394 народных депутата из 444 зарегистрированных в сессионном зале.

Изменения предусматривают применение при переработке растительных масел химического и физического способа рафинирования.

Отметим, до этого перечень критерий достаточной обработки растительных масел не предусматривал применения физического способа рафинирования. То есть, растительные масла, переработанные с помощью физического способа рафинирования не получали статуса происхождения в рамках соглашения о создании зоны свободной торговли, заключенной Украиной со странами СНГ в апреле от 1994 года. Для урегулирования этого вопроса, Экономическим советом СНГ 14 декабря 2007 года по предложению Украины было принято решение об изменении критерия достаточной обработки растительных масел.

Вступление в силу решения предоставит возможность украинским предприятиям сохранить и расширить рынок сбыта продукции в странах СНГ в рамках соглашений о свободной торговле (в первую очередь в Российской Федерации).

Перечнем установлено, что растительные масла (товарные позиции 1507-1515 УКТВЭД) обретут статус происхождения при условии механической очистки таких товаров путем отстаивания, фильтрации; центрифугирования; обработки горячей водой или паром; нейтрализации щелочью; обработки резким паром под вакуумом.

Для проведения полного цикла рафинирования растительных масел и их фракций в мире и СНГ используются два идентичных процесса, отличающиеся способом удаления свободных жировых кислот: технология щелочного (химического) рафинирования; технология физического рафинирования без применения щелочей.

Физический способ рафинирования в отличие от химического является более экономическим и экологически чистым.

* * * Украинские предприниматели с привлечением иностранных инвестиций создали самый большой в странах СНГ и Восточной Европы комплекс по перегрузке и переработке тропических масел, в том числе сырого пальмового масла (Одесская обл., ООО „Дельта Вилмар СНГ”).