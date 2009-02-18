Ющенко просит Минюст разъяснить процедуру изменения тарифов на ЖКУ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО с целью обеспечения соблюдения конституционных прав граждан Украины просит министра юстиции Украины Николая ОНИЩУКА осуществить мероприятия по предоставлению публичных разъяснений относительно процедуры изменения, установления и согласования тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом говорится в соответствующем письме главы государства к министру юстиции.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО просит информировать общественность относительно действия нынешних тарифов на жилищно-коммунальные услуги, утвержденные распоряжениями Киевской городской государственной администрации от 30 января 2009 года № 95 «О согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованному снабжению холодной водой и водоотводу холодной и горячей воды для населения», от 30 января 2009 года №96 «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, установление и согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой населения», от 30 января 2009 года №97 «Об установлении и согласовании тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий».

Как сообщал УНИАН, 1 февраля в газете «Хрещатик» были опубликованы распоряжения КГГА №№ 95-97 от 30 января 2009 года, предусматривающие поэтапное – с 1 февраля и с 1 апреля текущего года - приведение тарифов к экономически обоснованным расходам. В целом предусмотрено повышение почти 2 раза на первом этапе и еще в два раза – на втором.

10 февраля руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Украины Роман ЖУКОВСКИЙ сообщил, что В.ЮЩЕНКО поручит Государственной комиссии по контролю за ценами проверить обоснованность повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги для киевлян, и в случае выявления нарушений отменит соответствующие распоряжения столичной власти.

Между тем 12 февраля на заседании сессии Киевсовета депутаты оппозиционных фракций, в частности Блока Кличко, БЮТ при поддержке Блока Литвина, Блока Катеринчука и части фракции Партии регионов отменили повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения.