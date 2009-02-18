ВР приняла проект программы приватизации на 2009-2012 годы

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении проект закона "О Государственной программе приватизации на 2009-2012 годы".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта проголосовали 228 народных депутатов из 442, зарегистрированных в сессионном зале.

Основными приоритетами проведения приватизации в 2009-2012 годах определяются оптимизация структуры государственной собственности в производственной сфере; привлечение к приватизации покупателей, имеющих долгосрочные интересы в развитии предприятий; повышение доверия покупателей к процессу приватизации и тому подобное.

С учетом цели и приоритетов приватизации Программой устанавливаются задания относительно максимальной открытости и прозрачности всех процедур приватизации для общества и покупателей; приватизации объектов, дальнейшее пребывание которых в государственной собственности является экономически нецелесообразным.

В процесс приватизации в 2009-2012 годах будут включаться, в первую очередь, те объекты, дальнейшее пребывание которых в государственной собственности не эффективно и требует значительных дополнительных государственных расходов на их содержание, на развитие их производства, а именно: убыточные предприятия с целью проведения их финансового оздоровления; мелкие пакеты акций, которые не обеспечивают осуществления государством решающего влияния на деятельность таких обществ; объекты незавершенного строительства, которые не могут быть достроены за счет государственных средств; отдельно определенные объекты, которые находятся на балансах предприятий и дальнейшее пребывание которых в государственной собственности нецелесообразно.

Приватизация объектов стратегических отраслей экономики будет осуществляться с учетом утвержденных Кабинетом министров Украины программ развития таких отраслей, составляющей которых должны быть определены отраслевые особенности приватизации.

Проектом Программы внедряется планирование процесса приватизации, упорядочивается процесс формирования прогнозных заданий и определения объектов, приватизацию которых планируется начать.

Формирование перечней объектов права государственной собственности будет проводиться на основании выводов и предложений министерств и других органов исполнительной власти (уполномоченных органов управления).

Проектом определяется порядок применения способов приватизации, совершенствуется механизм продажи для обеспечения максимальной прозрачности этого процесса через широкое применение конкурентных способов приватизации (аукционов, конкурсов с открытостью предложения цены по принципу аукциона); предусмотрено также утверждение условий приватизации объектов, которые имеют стратегическое значение для экономики и государства или имеют признаки доминирования на соответствующем рынке; упрощение процедур продажи для достижения глубины приватизации объектов, которые на протяжении последних лет остаются не реализованными на аукционах, конкурсах, по которым отсутствует спрос покупателей, с целью обеспечения формирования четкой и эффективной структуры собственности.

Продажа пакетов акций, целостных имущественных комплексов предприятий, которые должны обеспечить выполнение заданий по поступлению денежных средств от приватизации, будет осуществляться на конкурентных основах (на конкурсе с открытостью предложения цены по принципу аукциона, аукционе, открытых торгах). Отбор победителя по продаже таких объектов будет проводиться исключительно исходя из наибольшей цены, предложенной за объект продажи, и принятия покупателем обязательств по выполнению условий продажи относительно последующей прибыльной деятельности этих предприятий, выполнения социальных пакетов для работников предприятия, выполнения требований природоохранного законодательства.