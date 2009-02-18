Суд остановил действие распоряжений КГГА о подорожании услуг ЖКХ

Шевченковский районный суд Киева остановил действие распоряжений председателя Киевской городской государственной администрации Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО о повышении тарифов на коммунальные услуги для населения.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил депутат Киевсовета от фракции Блока Виталия Кличко Валерий КАРПУНЦОВ.

Он заметил, что иск в Шевченковский суд был подан им и депутатом Киевсовета Виталием КЛИЧКО к председателю Киевской государственной администрации Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ. В.КАРПУНЦОВ отметил, что в иске депутаты просили признать противоправными действия мэра и отменить ряд его распоряжений.

«Суд постановил остановить действие распоряжений от 30 января 2009 года № 95, 96, 97 “О согласовании тарифов на коммунальные услуги, центральное снабжение холодной водой, водоотвод холодной и горячей воды для населения”.

В.КАРПУНЦОВ добавил, что речь идет о тех распоряжениях, согласно которым существенно повышаются тарифы на коммунальные услуги для населения. Он также подчеркнул, что постановление подлежит немедленному выполнению. “То есть, с сегодняшнего дня эти распоряжения остановлены судом, и дальше мы будем бороться, чтобы их отменить”, - добавил В.КАРПУНЦОВ.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля в газете «Хрещатик» были опубликованы распоряжения КГГА №№ 95-97 от 30 января 2009 года, предусматривающие поэтапное – с 1 февраля и с 1 апреля текущего года - приведение тарифов к экономически обоснованным расходам. В целом предусмотрено повышение приблизительно в 2 раза на первом этапе, и еще в 2 раза – на втором.

Между тем, 12 февраля на заседании сессии Киевсовета депутаты оппозиционных фракций, в частности Блока Кличко, БЮТ, при поддержке Блока Литвина, Блока Катеринчука и части фракции Партии регионов отменили повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения.