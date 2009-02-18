В Киеве привлечены к ответственности работники поликлиники №1 Соломенского района, которые ввели плату за медицинские услуги.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

По информации ведомства, нарушения были выявлены в ходе проверки предоставления платных услуг в государственных и коммунальных заведениях здравоохранения столицы.

Как отмечается в сообщении прокуратуры, действительно, по желанию граждан в государственных заведениях здравоохранения могут предоставляться платные медицинские услуги, однако лишь в тех случаях, когда нет направления врача, то есть при отсутствии признаков болезни. Перечень таких платных услуг четко определен постановлением Кабинета министров Украины от 17.09.96 №1138.

Однако, по данным ведомства, в Соломенской районной поликлинике №1 на протяжении января текущего года неправомерно взимались средства за предоставление медицинской амбулаторно-поликлинической помощи, даже в случаях обращений больных с жалобами на плохое самочувствие и ухудшение здоровья. В частности, во время приема участковые врачи этой поликлиники направляли пациентов на ультразвуковые исследования, электрокардиограммы сердца, общий анализ крови, другие лабораторные исследования, которые проводились лишь после предоставления квитанции об оплате соответствующей медицинской услуги.

4 февраля 2009 г. прокуратура Соломенского района города Киева внесла предписание и.о. главного врача поликлиники №1 с требованием немедленно устранить нарушения законодательства о здравоохранении. 16 февраля 2009 года предписание прокуратуры Соломенского района столицы удовлетворено, а врачи-нарушители привлечены к дисциплинарной ответственности.

На данное время решается вопрос о возвращении уплаченных пациентами средств, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.