При продаже залоговых квартир без суда возможны злоупотребления

Возможность реализации банками залоговых квартир без решения суда открывает возможности для злоупотреблений.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал адвокат, старший партнер юридической фирмы «Илляшев и партнеры» Роман МАРЧЕНКО.

По его словам, ранее единственной реально существовавшей процедурой была оценка залогового имущества и выставление его на аукцион на основании исполнительной надписи нотариуса или судебного решения через исполнительную службу. Теперь банк может реализовать его самостоятельно, действуя от имени заемщика. «Это быстрее, но и открывает новые возможности злоупотреблений: эпицентр коррупции перемещается от исполнительной службы к банковским служащим», – сказал он.

«К примеру, квартира стоит 100 тысяч долларов. Оценщик оценивает ее в 60 тысяч, за которые банк и переоформляет ее «своей» фирме. Фирма продает имущество за реальные 100 тысяч и 40 тысяч долларов делятся между всеми участниками схемы. Зачем теперь нужен госисполнитель?» – пояснил адвокат.

В то же время, решение банка о продаже залоговой квартиры сопряжено с некоторыми трудностями. С одной стороны, сейчас продать квартиру по рыночной цене нереально. С другой – у банка по-прежнему остается должник, но теперь «голый». Еще одно препятствие – риск того, что человек может обжаловать продажу и будет воевать с банком за свою квартиру до последнего. Следующий риск: квартира продана за 60 тыс. долл., а кредит – 100 тыс. долл. «То есть у банка появляются проблемы с резервированием – оставшаяся сумма кредита не обеспечивается залогом. Банку это невыгодно с точки зрения текущей деятельности», – считает Р.МАРЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля т.г. Министерство юстиции отозвало разъяснение для граждан относительно принудительного взыскания имущества, которое выступает предметом залога или ипотеки.

В разъяснении министерства от 23 декабря 2008 года, отмечалось, что принудительное взыскание предмета ипотеки (или залога) возможно только на основании решения суда.

Однако в связи с изменениями к Закону Украины «Об ипотеке» относительно внесудебного обращения взыскания на предмет ипотеки на основании договора, внесенными Законом Украины «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства», Министерство юстиции просит считать ранее изданное разъяснение отозванным.

Изменениями в закон, в частности, установлено, что предостережение об удовлетворении требований ипотекодержателя, которое содержится в ипотечном договоре, приравнено по правовым последствиями к отдельному договору между должником и кредитором об удовлетворении требований кредитора.

Справка УНИАН. Закон Украины «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства» был принят Верховной Радой 25 декабря 2008 года и вступил в силу 14 января 2009 года.